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Özselek, Konya SMMM Odasına yeniden başkan adayı

Konya Mali Müşavirler Meslekte Birlik Derneği, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası seçimlerinde mevcut başkan Seyit Faruk Özselek’i yeniden aday gösterdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:33
Özselek, Konya SMMM Odasına yeniden başkan adayı

Konya Mali Müşavirler Meslekte Birlik Derneği, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası seçimlerinde mevcut başkan Seyit Faruk Özselek’i yeniden aday gösterdi.


Konya Mali Müşavirler Meslekte Birlik Derneği’nin bir otel salonunda gerçekleştirdiği aday tanıtım törenine meslek mensuplarının yanı sıra birçok ilden Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası başkanları ve yöneticileri katıldı.


Konya Mali Müşavirler Meslekte Birlik Derneği Başkanı Vehbi Çağlar törende yaptığı konuşmada, meslek odalarını 29 yıldır verimli yönetilerek oda kurullarının belirlenmesinde önemli görevler üstlendiklerini söyledi. Çağlar, “Şimdi hep birlikte yine başarmamız gereken çok önemli görevler bizi bekliyor. Yine çalışacağız, yine başaracağız. Hep birlikte bu günden itibaren adayımızın yanında yer alacağız” dedi.


Konya SMMM Odasının eski başkanları Ahmet İçyer ve İsmail Turan’ın konuşmalarının ardından programa katılan diğer oda başkanları adına Erzurum SMMM Odası Başkanı Orhan Akgüloğlu meslektaşlarına seslendi. Her zaman birlik ve beraberlikten yana olduklarını kaydeden Akgüloğlu, seçimlerde Seyit Faruk Özselek’e başarılar diledi.



"Yeni vizyonlar geliştireceğiz"


Mayıs ayında yapılacak seçimlerde Konya Mali Müşavirler Meslekte Birlik Derneği’nin yeniden adayı gösterilen Konya SMMM Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Faruk Özselek, yeni vizyonlar geliştireceklerini dile getirdi. Gündemi takip eden değil gündem oluşturan işler yapacaklarını ifade eden Özselek, “Bizim yarınlarımız gençlerimizdir. Onlar için her türlü fedakarlığı yapmaktan çekinmeyeceğiz. Büyüklerimiz, bizim akıl önderlerimizdir. Onlara saygıda kusur etmeyeceğiz. Hanımefendiler, sizler gülen yüzümüz, fedakar bir anne ve çok değerli kardeşlerimizsiniz. Odamızın en güzide üyeleri, başımızın tacısınız. Tüm üyelerimiz için yerli ve milli duruşumuzu bozmadan, çalışmalarımızı samimiyetle ve sizlere layık olma bilinciyle sürdüreceğiz. Tüm bunları yaparken çok şükür gücümüzü, başta Yüce Mevlam olmak üzere birlikteliğimizden, geleneklerimizden, ailelerimizden ve daha doğrusu yılların getirdiği saygın ve samimi ilişkilerimizden alıyoruz” diye konuştu.



“Odamızın değil, ülkemizin de geleceği bizim için önemlidir”


Başkan adayı Özselek, ülkenin geleceğinin de kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Özselek, “Ne Trump’ın dolarları, ne FETÖ‘nün alçakları, ne de taşeron terör örgütlerinin kurşunları bizleri bu güne kadar yıkamadı. Bundan sonra da yıkamayacaktır. Hepinizin tüm hücreleriyle vatan sevgisiyle dopdolu olduğunuzu biliyorum. Bu nedenle şunu unutmayalım ki, bedeli ne olursa olsun tereddüt etmeden göğüsleyecek kadar kutsal, insanlığı dumura uğratacak kadar da akli bir sevgiyle bağlı olduğumuz bu toprakları vatan yapmak için şehit kanıyla yoğuran ataların torunlarıyız” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından mesleki çalışmalarından dolayı bazı üyelere plaket verilirken Konya Mali Müşavirler Meslekte Birlik Derneği kuruluş yıl dönümü anısına pasta kesildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:33
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