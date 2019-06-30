Yeni transfer Ozornwafor kiralık gönderilecek
Galatasaray'ın yeni transferi 20 yaşındaki Ozornwafor, gelişim göstermesi için başka bir takıma kiralanacak.30 Haziran 2019 Pazar 14:22
Yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen Galatasaray'da yönetim 3 futbolcu üzerinde duruyor.
Yeni transfer Ozornwafor'un şans bulamayacağını düşünen teknik direktör Fatih Terim, genç stoperin gelişim gösterebilmesi için başka bir takıma kiralanmasını istedi.
Arap kulüplerinden haber bekleniyor
Yönetim, Nijeryalı stoper dışında iki ismi daha gözden çıkarmış durumda.
Diagne'yi Arap kulüplerine satmak için pazarlıklarını sürdüren Cimbom'da topun ağzındaki bir diğer isim ise beklentileri karşılayamayan Yunan forvet Mitroglou.
Yönetim, bu 3 ismin gönderilmesi durumunda 1 orta saha 2 de forvet transferi yapmayı planlıyor.
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