Yeni transfer Ozornwafor kiralık gönderilecek Galatasaray'ın yeni transferi 20 yaşındaki Ozornwafor, gelişim göstermesi için başka bir takıma kiralanacak.

Yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen Galatasaray'da yönetim 3 futbolcu üzerinde duruyor. Yeni transfer Ozornwafor'un şans bulamayacağını düşünen teknik direktör Fatih Terim, genç stoperin gelişim gösterebilmesi için başka bir takıma kiralanmasını istedi. Arap kulüplerinden haber bekleniyor Yönetim, Nijeryalı stoper dışında iki ismi daha gözden çıkarmış durumda. Diagne'yi Arap kulüplerine satmak için pazarlıklarını sürdüren Cimbom'da topun ağzındaki bir diğer isim ise beklentileri karşılayamayan Yunan forvet Mitroglou. Yönetim, bu 3 ismin gönderilmesi durumunda 1 orta saha 2 de forvet transferi yapmayı planlıyor.

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