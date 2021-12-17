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Ekonomi Öznur Küçüker Sirene: Onlar için gerçek mesele hiç asgari ücret olmadı!
Ekonomi

Öznur Küçüker Sirene: Onlar için gerçek mesele hiç asgari ücret olmadı!

2022 yılı asgari ücret zammını hedef alanların üslubunu değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, "Onlar için gerçek mesele hiç asgari ücret olmadı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 17:56:00 -
Öznur Küçüker Sirene: Onlar için gerçek mesele hiç asgari ücret olmadı!

 Yeniakit.com.tr 

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, 2022 yılı asgari ücret zammını değerlendirdi.

'42 bin 500 olsa da memnun olmayacaklar var!'

"%50 oranında bir artışla son 50 yılın en yüksek asgari ücret zammı yapıldı." hatırlatması yapan Sirene, "Umarım bu rakam herkes için hayırlı olur." dedi.

Asgari ücrete yapılan rekor zammı eleştirenlerin üslubunu değerlendiren Sirene, şöyle devam etti:

"Şu da bir gerçek ki asgari ücret 4.250 değil 42.500 TL olsa yine memnun olmadıklarını söyleyecekler var. Çünkü onlar için gerçek mesele hiç asgari ücret olmadı..."

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