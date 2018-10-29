Özlem ve rahmetle anıyoruz...

29 Ekim 1926 tarihinde dünyaya gelen Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, doğumunun 92. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anılıyor.

Sırat-ı Mustakim üzere bir hayat yaşayan Erbakan Hoca, 1969'da başladığı 42 yıllık siyasi hayatını, 2011 yılında Saadet Partisi Genel Başkanı iken vefatına dek istikamet üzere sürdürdü.

Erbakan Hoca, tüm insanlığın saadeti doğrultusunda çalışmalar yürütürken, Siyonist İsrail Rejimi ve ırkçı emperyalizm ile mücadelenin de sembol isimlerinden biri oldu.

29 Ekim 1926 tarihinde dünyaya gelen ve 27 Şubat 2011’de Hakk’ın rahmetine kavuşan Erbakan Hoca, Müslümanlar tarafından hayırla yad edilmeye devam ediyor.