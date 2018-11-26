Özlem Öztekin Vural kimdir? AK Parti Adalar belediye başkan adayı kim?

Özlem Öztekin Vural kim olduğu araştırılıyor. Özlem Öztekin Vural, 1978 yılında Ordu Mesudiye’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Özlem Öztekin Vural, 2014’de İstanbul İl Başkanlığı 5. Olağan Kongresinde İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi ve sekreterya başkan yardımcılığı görevini üstlendi. AK Parti Adalar Belediye Başkan adaylığında ismi geçen Özlem Öztekin Vural kimdir? Özlem Öztekin Vural AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı mı oldu? İşte Özlem Öztekin Vural biyografisi

Özlem Öztekin Vural kimdir?

1978'de İstanbul-Adalar'da doğdu. Aslen Ordu-Mesudiye'lidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 2004 yılında Adalar ilçe Başkanlığı'nda Halkla ilişkiler Birim Başkanlığı görevini üstlenerek siyasete atıldı.

2007'de Adalar İlçe Başkanlığı'na getirildi. 2011 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 18. sıra Milletvekili Adayı oldu. 2012'de İstanbul İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2014 yılında İl Sekreterya Birim Başkanı olan Vural, 5. Olağan Kongrede yeniden İl Yönetim Kuruluna seçilmiş ve yeniden Sekreterya Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. İyi derecede İngilizce bilen Vural, halen serbest avukatlık yapmakta olup evli ve 1 kız çocuğu annesidir.

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı kim?

AK Parti Adalar belediye başkan adayı kim olacağı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında açıkanacağı öğrenildi.

Adalar 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Atilla Aytaç % 50.1

AK Parti adayı Coşkun Özden % 42.2

HDP adayıKayuş Çalıkman Gavrilof % 3.8

Adalar 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

CHP % 40.3

HDP % 23.3

AK Parti % 22.9

İYİ Parti % 7.5

MHP % 4.7