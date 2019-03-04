0553 313 94 23

Özlem Öztekin Vural: Bizde Türk-Kürt, hiçbir kesim ayrımı yok

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar’daki seçim süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:06
Özlem Öztekin Vural: Bizde Türk-Kürt, hiçbir kesim ayrımı yok

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar’daki seçim süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vural, “Bizim Türk-Kürt, hiç bir kesim için ayrımımız yok. Bütün kardeşlerimize kapımız açık. CHP ve DSP’ye oy verenlerin gerçek MHP’li olduğuna inanmıyorum” dedi.

 

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Adalar’daki HDP seçmeni, diğer bölgelerdekine benzemez. HDP seçmeninin bir grubu, muhafazakar Kürt kardeşlerimizin oluşturduğu Anadolu kültürünü buraya taşımış insanlar. Bir kısmı da kentsel dönüşüme evlerini sokarak gelen insanlar. Muhafazakar Kürt kardeşlerimizin HDP zihniyetiyle tamamen kandırıldığına inanıyorum. AK Parti’nin onlara vermediği herhangi bir şeyi HDP verebilmiş değildir. Bizim kendi içimizde Türk-Kürt ayrımımız yoktur. Bizim onlar için verdiğimiz ayrı bir savaş vardır. Bunu belli bir kesim anlıyor. Onlara sadece sandıkta değer veren zihniyet, gerçek hayatta değer vermiyor” değerlendirmesinde bulundu.

 

CHP ve DSP’ye oy veren gerçek MHP’li değildir

 

MHP ile çok güzel bir ittifak sağladıklarını açıklayan AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Biz Meclis üyelerimizi seçerken de bu güzel ittifakı gösterdik. Adalar’da MHP seçmen sayısı çok değil aslında. Ama mevcut olanı da korumak durumundayız. CHP’ye ve DSP’ye destek veren insanlar var. Gerçek MHP’li siyasi liderinin destek verdiği yere destek vermelidir. DSP’ye oy veren bir kitle olduğu söyleniyor. Onun da çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki kitle bir menfaat kitlesidir. Bu kişinin zihniyeti ile alakalı. O tarafa giden arkadaşların da MHP’nin itibarını zedelediğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

 

“Adalar’ı en iyi kimin yöneteceğini görseler”

 

İYİ Parti seçmeni hakkında düşüncelerini dile getiren AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “MHP’nin içinden küskün bir grubun ayrılması ve kendilerine diğer partileri çok yakın görmeyip, bir çatı altında oluşmuş bir gruptur. AK Parti ve MHP’nin ittifakı doğrultusunda CHP’ye yakınlaştılar. Çokta fazla yorum yapmak istemiyorum. Zaten diğer partilerden kopmuş insanlar oldukları için CHP’ye destek veriyorlar. Keşke Adalar’ı en iyi kimin yöneteceğini görseler” dedi.

 

“ Gerçek Adalılar destek verecektir”

 

Seçim sürecinde aldığı tepkilerin olumlu yönde olduğunu belirten Vural, “Bizim şu ana kadar dokunup da, oyunu alamadığımız kimse yok. Diğer başkan adayları evlere giriyorlar, 15 dakika konuşup çıkıyorlar. Biz girdiğimiz her evde projelerimizi sadece 40 dakikada anlatıyoruz. Daha net ve öz ilerliyoruz. Ben seçmenlerin projelerimizi tanıttıktan sonra bize destek vermeyeceklerine inanmıyorum. Gerçek Adalılar destek verecektir” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:06
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partililer’in Elbeyli’ye çıkarma yaptı
    1. AK Partililer’in Elbeyli’ye çıkarma..
    2. Parkta bir genci 14 bıçak darbesi ile..
    3. Tatilciler, fotoğraf çekmek için buz..
    4. EGİAD iyilik için koştu, dereceye girdi
    5. Beşiktaş'ın santrforları deplasmanda..
    6. Serkan Reçber'den şampiyonluk..
    7. Yangın çıkan pansiyon kullanılamaz..
    8. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019..
    9. "Kudüs işgal altındayken ben nasıl..
    10. Bursaspor galibiyet hasretine son verdi
    11. İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan..
    12. Deposu yandı, alevler arasından canını..
    13. Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için..
    14. Avrupa borsaları haftaya nasıl başladı?
    15. ABD tutuklu Velid için harekete geçti
    16. Mersin, en fazla boşanma yaşanan..
    17. Güney Afrika’ya Vanlı Cumhurbaşkanı..
    18. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı..
    19. AK Parti Mardin gençliği her ilçede..
    20. Iğdır’da seçim güvenliği toplantısı
    21. Bekçilerin şüphelendiği 2 kişinin..
    22. Terör devleti İsrail askerleri 24..
    23. DSP'den CHP'ye sert cevap: Ta kendileri!
    24. Çocuklarda dikkat dağınıklığı ve..
    25. 50 yıllık mayadan kefir üretiyor
    26. Yeni santrforlar, Galatasaray'ın..
    27. Kayıp olarak aradığı oğlunu..
    28. Bakan Pekcan: "Şubatta ihracatımız..
    29. Malatyaspor’da Kamara antrenmanlara..
    30. Devler Ligi’nde rövanş zamanı
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak