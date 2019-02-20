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Özlem Öztekin Vural: “Adalar’ı Adalılarla birlikte ayağa kaldıracağız”

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar’da yaşayan Kastamonulu ve Vanlı vatandaşlarla kahvaltıda buluştu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:01
Özlem Öztekin Vural: “Adalar’ı Adalılarla birlikte ayağa kaldıracağız”

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar’da yaşayan Kastamonulu ve Vanlı vatandaşlarla kahvaltıda buluştu. Seçim kampanyası kapsamında Adalılar’ın talep ve sorunlarını dinleyen Vural, “Adalar’ı tekrar hareketli, güzel günlerine getirebilmek için güçlü çalışmalarımız var. Adalar bizim çocukluğumuzdaki zamana geri dönsün. Gönül birlikteliği ile bunu başaracağız” dedi.


Kastamonulular Dayanışma Derneği ile kahvaltıda bir araya gelen AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar’ın genel sorunlarına değindi. İş olanağı ve sosyal tesis taleplerinde bulunan Kastamonululara destek olacağını söyleyen Vural, yaptığı konuşmada “Öncelikle tüm hemşehrilerime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bu kahvaltıyı birlikte gerçekleştirmek bizim için mutluluktur. Çıktığımız bu yolda herkesin duasını ve desteklerini istiyoruz. Meclis üyesi listelerimizi yapıp teslim ettik. Güzel projelerimiz var. Adalar’ın şu anki durumunu görüyorsunuz. Adalar’ı tekrar yaşanılabilir hale getirmek, tekrar İstanbul’un huzurlu bir ilçesi haline getirebilmek adına çok güzel projelerimiz var. Onları da bir hafta içinde sizlerle paylaşacağız. Hepinizin çok seveceğine inanıyorum. Gençlerimiz, kadınlarımız ve yaşlılarımız için her türlü projemiz var. Adalar’ı tekrar hareketli, güzel günlerine getirebilmek için güçlü çalışmalarımız var. Biz Adalar için projeler yapmak istiyoruz. Adalar’ı Adalılarla birlikte ayağa kaldıracağız. Sizlerle birlikte tekrar yaşanılır hala getireceğiz” dedi.


Herkese dokunup, dertlerine çare olmaya çalışacağız


Hemşehri grup toplantıları kapsamında Vanlılarla da buluşan AK Parti Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, “Ben Ada çocuğuyum. Sizler de Adalar’da yaşayıp, ekmeğinizi buradan kazanıyorsunuz. Buradaki yaşam şartlarının ne kadar kötü olduğunu siz de benim gibi çok iyi biliyorsunuz. Hep beraber çocuklarımız için bir gelecek olmadığını görüyoruz. Gençlerimizin Adalar’la ilgili hiçbir ümitleri yok. Adalar yavaş yavaş emekli kitlesini barındıran bir ilçe haline dönüşmeye başladı. Biz Adalar’dan kaçan insanlar buraya geri dönsün istiyoruz. Adalar bizim çocukluğumuzdaki zamana geri dönsün. İnşallah herkese dokunup, dertlerine çare olmaya çalışacağız. Her sorunu çözmek adına güzel işler başaracağımıza inanıyoruz. Adalar’da maalesef 10 yıldır yaşanılan sorunlar ortada. Hiçbir hizmet yapılmıyor, Adalar gün geçtikçe kötüye gidiyor. Desteklerinizi bekliyoruz. Bize gönül birlikteliğini yaşattığınız için teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.


Özlem Öztekin Vural hakkında:


1978’de İstanbul-Adalar’da doğan Özlem Öztekin Vural, aslen Ordu-Mesudiyelidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 2004 yılında Adalar ilçe Başkanlığı’nda Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı görevini üstlenerek siyasete atıldı. 2007’de Adalar İlçe Başkanlığı’na getirildi. 2011 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 18. sıra Milletvekili Adayı oldu. 2012’de İstanbul İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde İl Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. 2014 yılında İl Sekreterya Birim Başkanı olan Özlem Öztekin Vural, 5. Olağan Kongre’de yeniden İl Yönetim Kurulu’na seçildi ve yeniden Sekreterya Birim Başkanlığı görevini üstlendi. Vural, 2018’de tekrar Adalar AK Parti İlçe Başkanlığı’na seçildi. 31 Mart 2019’da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, Ak Parti’den Adalar Belediye Başkan Adayı oldu. İyi derecede İngilizce bilen Vural, evli ve 1 kız çocuğu annesidir.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:01
  1. doğa

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