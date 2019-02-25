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Özlem Öztekin Vural: Adalar’a akülü faytonlar geliyor

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar’daki fayton sayısının azaltacağını söyledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:11
Özlem Öztekin Vural: Adalar’a akülü faytonlar geliyor

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar’daki fayton sayısının azaltacağını söyledi. Artık sadece nostaljik bir düzeyde fayton sayısı olacağını ifade eden Vural, “İlk önce Büyükada’daki faytonlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Akülü bir fayton projemiz var. Faytoncularla sürekli iletişim halindeyiz, çözüm üretiyoruz” dedi.


Adalar’ın turizm ile geçindiğini belirten AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Adalar’a gelen turistin birçoğu atlı faytona binmek için geliyor. Atlı fayton Adalar turizminin bir parçası ama son zamanlarda yaşanan doğal olmayan at ölümleri arttı. 21 tane Burgazada’da, 227 tane Büyükada’da, 30 tane de Heybeliada’da fayton var. Heybeliada ve Burgazada doğal olmayan at ölümü çok az. Büyükada’da ise bu sayı çok fazla. Heybeliada ve Burgazada’yı şu an ikinci plana aldık. Ulaşım master planında adım adım ilerlemekte fayda görüyoruz. İlk önce Büyükada’daki faytonlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Akülü bir fayton projemiz var. Bununla ilgili detaylarını faytoncularla konuşuyoruz” açıklamasını yaptı.



Düzenli veteriner hizmeti


Nostaljik faytonlardaki atların bakımını düzenli bir şekilde veteriner kontrolü ile yapacaklarını ifade eden Vural, "7-24 hizmet veren projemizle hayvan zulmüne artık dur diyeceğiz. Doğal olmayan at ölümlerini engelleyeceğiz. Adalar’da yetersiz olan hayvan barınağımızı düzenleyip, daha hijyenik olmasını sağlayacağız” dedi.



“Bir Adalı olarak halkımı en iyi ben anlarım”


Planladıkları projelerle alt gelir grubunda bulunan vatandaşlara da ulaşıp refah seviyelerini artırmak istediklerini dile getiren Vural, “Biz sadece halkımız için çalışıyoruz. Bir Adalı olarak buradaki insanların durumlarını en iyi şekilde anlıyorum. Sizi dışarıdan herhangi biri değil, ben anlarım. Hep beraber olursak, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:11
  1. doğa

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