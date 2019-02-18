0553 313 94 23

Özlem Öztekin Vural: ”Adalar boş bir tuval, biz çalışıp renklendireceğiz”

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar’daki kötü giden koşulların önüne geçeceğini söyleyerek "Bana göre Adalar boş bir tuval.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:12
Özlem Öztekin Vural: ”Adalar boş bir tuval, biz çalışıp renklendireceğiz”

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar’daki kötü giden koşulların önüne geçeceğini söyleyerek "Bana göre Adalar boş bir tuval. Çalıştıkça renklendirirsiniz. Belediyecilik tecrübemizle bunu yapacak vizyon bizde var" dedi.


AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, projelerine ilişkin açıklamalarda buldu.


Adalar’ın silüetini olumlu yönde etkileyecek, çevreci projeleri olduğunu belirten AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar’da bir huzurevi yapmak istediğini açıkladı. Vural, "STK’ları destekleyecek hazırlıklarımız var. Zamanında Adalar’da yaşamış, sonra gitmiş, ancak tekrar dönmek ve son dönemlerini burada geçirmek isteyenler var. Bu talebe sıcak bakıyorum. Ulaşım anketlerde en ciddi problem olarak karşımıza çıkıyor. Bunun faytonlarla ilgili ayağını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağız. Akülüler ve bisikletlerle ilgili çalışmalarımız herkesi memnun edecek yönde sürüyor. Bana göre Adalar boş bir tuval. Çalıştıkça renklendirirsiniz. Yapacak çok iş var. Geçmişte çözülmemiş, biriken sorunlar var. Adalar’da yaşamak keyifli olmalı ve Ada sakinlerine ayrıcalıklı oldukları hissettirilmeli. Adalar’ı marka haline getirmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.


“Yaşlılarımız da gençlerimiz de mutlu ve huzurlu bir hayat sürecek”


Gençlerin artık Adalar’da yaşamak istemediğini vurgulayan AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, "Gençlerimizin sosyal hayatları yok, burada yaşamakla gelecekle ilgili planları da yok. Gençler Adalar’dan gittiği için yaşlı nüfus artış gösteriyor. Bu insanların sağlık problemleri var. Yaşlılarımızın da bir sosyal hayatları yok. Biz onların farklı bir sosyal hayatı olması için bir takım çalışmalar yapmak istiyoruz. Yaz-kış burası canlanınca Adalar’ımız da şenlenir. Yaşlılarımız da emekliliklerini daha tatlı geçirir, mutlu ve huzurlu bir hayat sürerler" şeklinde konuştu.


“Esnaf 12 ay çalışabilmeli”


Esnafın 5 ay çalışıp 9 ay ecrimisil ödediği için şikayetçi olduğunu belirten Vural, "Ben de bir esnaf çocuğuyum. Bu duruma çok üzülüyorum. Eskiden esnaf 12 ay iş yapıyordu. Yıllar geçtikçe, tablo şu an ki hale geldi. Esnafımız 3 ay çalışıp 9 ay boşta kalıyor. Esnafın artık 12 ay çalışabilmesi gerekiyor. Adalar’ın en az 9 ay iş yapması lazım. Belediyecilik tecrübemizle bunu yapacak vizyon bizde var. Planımız esnafın yükünü azaltmak yönünde" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aday listeleri için son gün
    1. Aday listeleri için son gün
    2. Kepez’in Altın Kramponları 3-0 galip
    3. İlk Cemre 19-20 Şubat’ta havaya düşecek
    4. Adıyaman’da yazar Abdulvehap Ballı’nın..
    5. "Zirvedeki tarihi kavga"nın 18'inci yılı
    6. Tarihin sessiz tanıkları bu müzede..
    7. Vatandaştan İmamoğlu'na bir tepki daha!
    8. Borsada yatırımcı sayısı arttı,..
    9. KONESOB’tan Vali Toprak’a Ahi Sancağı
    10. Onlar "el bebeklerin" ailesi
    11. Anadolu’da "Gamer Zirvesi" düzenlendi
    12. Çocuklarda her göğüs ağrısın nedeni..
    13. Mezitli Beledyiesi okuma evi açıldı
    14. 2019 Kasımpaşa’ya yaramadı
    15. Krzysztof Piatek durdurulamıyor
    16. Kanserli hücreler 3 boyutlu..
    17. Vanlı atletten Türkiye ikinciliği
    18. 1.Amatör’de Şampiyonlar belli oldu
    19. Polisin aylardır peşinde olduğu fuhuş..
    20. Kırkgöz Döşemealtı ilk maçında göz..
    21. Eskişehir’de konut satışı azaldı
    22. Görür: "Sokak hayvanları yardıma ve..
    23. Cari açığa ’Altın’ çözüm
    24. Liseli atletler yarıştı
    25. TÜSİAD'ın 49. Genel Kurul Toplantısı..
    26. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    27. Vakıf Katılım, 8 milyar liralık yeni..
    28. Malazgirtli sporcular derbiyi statta..
    29. Antalya’da Ocak ayında konut satışı..
    30. Haliliye’de parklar daha güvenli hale..
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?