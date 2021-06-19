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Biyografi Özlem Gürses kimdir? Özlem Gürses hayatı
Biyografi

Özlem Gürses kimdir? Özlem Gürses hayatı

Özlem Gürses kim? Son zamanlarda pek çok kişi Özlem Gürses'in kim olduğunu, ne iş yaptığını, mesleğini araştırıyor. Peki, Özlem Gürses kimdir hangi gazetelerde çalıştı?

Yeniakit Publisher
2021-06-19 10:13:00 -
Özlem Gürses kimdir? Özlem Gürses hayatı

Özlem Gürses 18 Ağustos 1970'te Ankara'da dünyaya geldi. Gürses, İlköğretim ve lise öğrenimini Ted Ankara Koleji'nde tamamladı. Özlem Gürses, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'ne girmeye hak kazandı. Aynı bölümde yüksek şeref öğrencisi ve bölüm birincisi olarak ODTÜ Mimarlık Bölümü’ne yatay geçiş yaptı. Mimarlık Tarihi programında Yüksek Lisans yaparken geçirdiği bir trafik kazası onu medya dünyasına adım atmasına yol açtı.

ATV Haber Merkezi’nde muhabir olarak başladığı medya kariyerine Star’da Gece Hattı ve Kırmızı Koltuk’la devam etti. Bu süre içinde pek çok siyasetçi, bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanları’yla özel röportajlar yaptı, muhabirlik yıllarında ise sayısız özel haber yaptı. 1998 - 1999 yılları arasında Star TV'de hafta içi her gece ve hafta sonu gece yarısı 12'den sonra 'Gece Hattı' adlı programını sundu.

2013-2020 yılları arasında Artı Bir TV'de ana haber sunuculuğu ve haber müdürlüğü yapan Gürses 2020 yılından itibaren Halk TV'de program sunmaya başladı.

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