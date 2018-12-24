0553 313 94 23

Özlem Çerçioğlu'nun tercihi İsrail askerine direnen Filistinli engelli oldu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:46
Özlem Çerçioğlu'nun tercihi İsrail askerine direnen Filistinli engelli oldu

AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt için ve dışında çektikleri fotoğrafları inceleyen Çerçioğlu, haber kategorisinde Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi doğusunda İsrail sınırında toplanan Filistinlilerin "Hazırlık ve Uyarı Cuması" adı altında düzenlediği gösteriye katılan tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşı gösteren ve Ali Jadallah tarafından çekilen "direnişe engel yok" fotoğrafını oyladı.

Fotoğraftan çok etkilendiğini ifade eden Çerçioğlu, "Bir vatandaşın bu noktaya kadar gelmesi, azmi, direnmesi gerçekten çok önemli. Bazı insanlar vatanını savunmadan terk ediyorlar. Biz mesela Kurtuluş Savaşı'nda kadınıyla erkeğiyle cephede, cephe gerisinde vatanımızı savunduk. Burada da engelli bir vatandaşın direnmesini görüyoruz. Onun için bu fotoğrafı seçtim. Beni müthiş etkiledi." ifadelerini kullandı.

Yaşam kategorisinde Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 83 yaşındaki Ali Meşe'nin yanan evinden itfaiye ekiplerince kurtarılan kedisine sarılarak gözyaşı dökmesini gösteren ve İlhami Çetin tarafından çekilen "Ali dede ve kedisi"ni seçen Çerçioğlu, spor kategorisinde ise Sipahi Sivas Ordugah Atlı Spor Kulübü sporcusunun atla yaptığı gösteriyi anlatan ve Serhat Zafer tarafından çekilen "Atlı akrobat" adlı fotoğrafı oyladı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:46
  1. engelli
  2. Filistin
  3. oylama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da iki kardeşin öldüğü yangına ilişkin davada karar
    1. Adana'da iki kardeşin öldüğü yangına..
    2. Hamas Sözcüsü Akit’e konuştu: Kudüs..
    3. Ters yönden ölümüne gazladılar!
    4. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    5. Altını ıslatan çocuk için 6 günlük..
    6. Eski devlet başkanına hapis cezası!
    7. "Çocuklarımızı ve kadınlarımızı..
    8. Özbekistan'da 2019'da 7,8 milyar..
    9. Alacak sigortası ticareti büyütecek
    10. Üsküdarlılar Nakkaştepe Millet..
    11. Mansur Yavaş HDP'yi ziyaret edecek mi?
    12. Ordu'da çöpte erkek cesedi bulunması
    13. Tahincioğlu All-Star 2019'un oylaması..
    14. İYİ Parti belediye başkan adayları..
    15. Hem yerli hem milli! Akıllı çözümlerin..
    16. Sevgi gören çocuklar daha mutlu
    17. "İsrail savunmasız bir çocuğu daha..
    18. Akıllı erkek karısını mutlu eder!
    19. Aileleriyle hayallerini resmettiler
    20. Millet kıraathaneleri her yaş grubuna..
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor