0553 313 94 23

Özlem Çerçioğlu’ndan Köşk Ilıdağ’da miting gibi temel atma

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Köşk’ün Ilıdağ Mahallesi’nde içme suyu deposunun temel atma törenini gerçekleştirdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:16
Özlem Çerçioğlu’ndan Köşk Ilıdağ’da miting gibi temel atma

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Köşk’ün Ilıdağ Mahallesi’nde içme suyu deposunun temel atma törenini gerçekleştirdi.


Neredeyse tüm mahalle halkının eksiksiz katıldığı temel atma töreni miting havasında gerçekleştirildi. Mahalleliler desteklerinin Başkan Çerçioğlu ve İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna’yla olduğunu söyledi.


Teme atma töreninde mahallelilere seslenen Başkan Çerçioğlu "Bizleri desteklemek için temel atma törenimize gelen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle de kadın arkadaşlarıma, işlerini bırakıp geldikleri için çok teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasına başladı. Başkan Çerçioğlu mahalleye 1 milyon 750 bin lira maliyetle 11 bin 400 metre içme suyu altyapı çalışması, 150 metre yağmur suyu hat çalışması yapıldığını söyledi.



Mehmet Tok’a teşekkür


Mahallede 300 tonluk içme suyu deposunun da temelini atmak üzere mahalleye geldiklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu "Su depomuzun maliyeti 450 bin lira. Depomuzun yerini bağışlayan Mehmet Tok amcaya da çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum" diye konuştu.


Başkan Çerçioğlu mahallelilerin Atça-Ilıdağ bağlantı yolunun asfaltlanması ve mahalledeki bağ-bahçe yollarının yapılması isteklerinin de yerine getirileceğini söyleyip "Hanımlar suyunuzu getirdim. Deponuzu yapıyoruz. Kanalizasyonunuzu da yapacağım. Mahallemize 5 yıl içerisinde 2 milyon 50 bin liralık yatırım yaptık. Mahallemizin yıllardır süren sorunlarını çözdük" ifadelerini kullandı.



Köşk’te 6 mahallede su akmıyordu


Konuşmasına devam eden Başkan Çerçioğlu "31 Mart’tan sonra sizlerin desteğiyle Veli Başkanımla birlikte hizmet edeceğiz. Köşk Köşk olalı bizim verdiğimiz hizmetler kadar hizmet görmedi. Köşk’e 5 yılda 29 milyon liralık yatırım yaptık, 95 kilometre yol yaptık" dedi.


Aydın büyükşehir belediyesi olduğunda 60 köyünde suyun akmadığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Köşk’te 6 mahallemizde su akmıyordu. Akçaköy, Başçayır, Karatepe, Sarıçam, Ağıtlar ve Ketenyeri mahallerimize suyu biz getirdik. Susuzluğun ne kadar zor olduğunu en iyi kadınlarımız bilir. Mahallerimizin yollarını da yaptık. Önümüzdeki dönemde de Veli Başkanımla birlikte çalışacağız" hatırlatmasında bulundu.


İçme suyu deposunun temeli Başkan Çerçioğlu ve Başkan Tuna’nın yanı sıra yer bağışında bulunan Mehmet Tok, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve İYİ Parti ile CHP’nin ilçe yöneticileri tarafından atıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorum'da silahlı kuyumcu soygunu
    1. Çorum'da silahlı kuyumcu soygunu
    2. Sabiha Gökçen taksilerinde yeni dönem
    3. Öğrenciler Zafer Medya’da ders yaptı
    4. Türk domatesleri Ukrayna’ya alınmadı
    5. Eskişehir’de ‘Manda Yetiştiriciliği..
    6. EXPOMED bu yıl ziyaretçi hedef ülkesi..
    7. Isparta’da uyuşturucu denetimleri: 8..
    8. Kayapınar Belediyesi’ne mansiyon ödülü
    9. Bozbey: “Bursa’nın sorunlarını çözmek..
    10. Deprem anı marketin güvenlik..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim ülkemi..
    12. Dünya trendlerini yönlendiren Premiere..
    13. Kazakistan Parlamentosu başkentin..
    14. Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 4..
    15. Mahalli şarkıcı terör propagandasından..
    16. Su zengini değiliz
    17. Başkan adayı Böcek, Alanyalı..
    18. Şahinbey Belediyesinden bir günde 7..
    19. OPET Tevfikiye arkeo-köy modeli..
    20. 20 kişilik lastik botta 60 kişi ile..
    21. Dünya’nın en büyükleri arasında yer..
    22. Öğrencilerden hastane pediatri..
    23. Yenice Jandarmadan öğrencilere trafik..
    24. Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Şubat..
    25. Çorum’da silahlı kuyumcu soygunu
    26. GAÜN’de İş güvenliği Sempozyumu
    27. Zehir tacirlerine darbe
    28. Büyükşehir’den bilinçli tüketicilere..
    29. Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin,..
    30. "Her an kamikaze dalışı bekleyin"
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin