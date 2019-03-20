Özlem Çerçioğlu’ndan Köşk Ilıdağ’da miting gibi temel atma

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Köşk’ün Ilıdağ Mahallesi’nde içme suyu deposunun temel atma törenini gerçekleştirdi.

Neredeyse tüm mahalle halkının eksiksiz katıldığı temel atma töreni miting havasında gerçekleştirildi. Mahalleliler desteklerinin Başkan Çerçioğlu ve İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna’yla olduğunu söyledi.

Teme atma töreninde mahallelilere seslenen Başkan Çerçioğlu "Bizleri desteklemek için temel atma törenimize gelen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle de kadın arkadaşlarıma, işlerini bırakıp geldikleri için çok teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasına başladı. Başkan Çerçioğlu mahalleye 1 milyon 750 bin lira maliyetle 11 bin 400 metre içme suyu altyapı çalışması, 150 metre yağmur suyu hat çalışması yapıldığını söyledi.

Mehmet Tok’a teşekkür

Mahallede 300 tonluk içme suyu deposunun da temelini atmak üzere mahalleye geldiklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu "Su depomuzun maliyeti 450 bin lira. Depomuzun yerini bağışlayan Mehmet Tok amcaya da çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum" diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu mahallelilerin Atça-Ilıdağ bağlantı yolunun asfaltlanması ve mahalledeki bağ-bahçe yollarının yapılması isteklerinin de yerine getirileceğini söyleyip "Hanımlar suyunuzu getirdim. Deponuzu yapıyoruz. Kanalizasyonunuzu da yapacağım. Mahallemize 5 yıl içerisinde 2 milyon 50 bin liralık yatırım yaptık. Mahallemizin yıllardır süren sorunlarını çözdük" ifadelerini kullandı.

Köşk’te 6 mahallede su akmıyordu

Konuşmasına devam eden Başkan Çerçioğlu "31 Mart’tan sonra sizlerin desteğiyle Veli Başkanımla birlikte hizmet edeceğiz. Köşk Köşk olalı bizim verdiğimiz hizmetler kadar hizmet görmedi. Köşk’e 5 yılda 29 milyon liralık yatırım yaptık, 95 kilometre yol yaptık" dedi.

Aydın büyükşehir belediyesi olduğunda 60 köyünde suyun akmadığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Köşk’te 6 mahallemizde su akmıyordu. Akçaköy, Başçayır, Karatepe, Sarıçam, Ağıtlar ve Ketenyeri mahallerimize suyu biz getirdik. Susuzluğun ne kadar zor olduğunu en iyi kadınlarımız bilir. Mahallerimizin yollarını da yaptık. Önümüzdeki dönemde de Veli Başkanımla birlikte çalışacağız" hatırlatmasında bulundu.

İçme suyu deposunun temeli Başkan Çerçioğlu ve Başkan Tuna’nın yanı sıra yer bağışında bulunan Mehmet Tok, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve İYİ Parti ile CHP’nin ilçe yöneticileri tarafından atıldı.