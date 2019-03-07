Özlem Çerçioğlu, seçim çalışmalarını Umurlu’da sürdürdü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay’la birlikte Efeler Umurlu’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Çerçioğlu ve Başkan Atay’ı coşkuyla karşılayan vatandaşlar Umurlu Bayramyeri’ni miting alanına çevirdi.

Vatandaşları "Sıcak karşılamanız için çok teşekkür ederim, merhaba" diye selamlayan Başkan Çerçioğlu "Aydın Büyükşehir Belediyesi Umurlu’ya şimdiye kadar görmediği yatırımı yaptı. Toplam 6 milyon 500 bin liralık yatırım yaptık. Umurlu’da 16 kilometre yol yapıp ASKİ olarak da 18 kilometre hat çalışması yaptık. Sizlerin çok istediği deve heykelinin açılışını da hep beraber yaptık" diyerek Büyükşehir Belediyesi’nin Umurlu’da yaptığı yatırımları sıraladı.

Vatandaşların çok istediği kültür merkezi ile hem açık hem de kapalı iki düğün salonunun önümüzdeki dönemde yapılacağının sözünü veren Başkan Çerçioğlu "Başkan Mehmet Fatih Atay’ın bütün projelerinin arkasındayım. Büyükşehir Belediyesi olarak Fatih Başkan’la Efeler Belediyesi’ne tam destek vereceğiz" diye konuştu.

2014 yılında Aydın büyükşehir belediyesi olduğunda 60 köyün suyunun olmadığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu, "Bu köylerimize haftada bir gün iki saat su veriliyordu. Aramızdaki hanım kardeşlerim bunun ne kadar zor olduğunu çok iyi bilir. Dikkat edin burası Türkiye’nin en batısı. Hepsini biz yaptık. Yaptıklarımız bundan sonra da yapacak olduklarımızın da garantisidir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik yapmasına vurgu yapıp "Halktan kopuk değiliz, garip gurebanın halini anlıyoruz, o yüzden sosyal belediyecilik yapmaya devam edeceğiz. Aydın’da hiç kimse yatağa aç girmez, hiç kimse soğuktan üşümez. Hiçbir vatandaşımızı namerde muhtaç etmeyiz. Aydın’da misafir değiliz, sizlerin arasındayız" ifadesini kullandı.

"Görevim süresince her vatandaşımıza eşit ve adil davrandım, davranmaya da devam edeceğim. İnsana insan olduğu için değer verdim" sözlerini kullanan Başkan Çerçioğlu 31 Mart akşamı bütün vatandaşları Aydın Atatürk Kent Meydanı’na davet edip "Büyük bir kutlama yapacağız" dedi.

Başkan Çerçioğlu daha sonra CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, CHP Parti Meclisi üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin’le birlikte vatandaşları selamladı.