Özlem Çerçioğlu, Efeler esnafını ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Fatih Atay’la birlikte Efeler Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu bütün Aydın esnafını ve vatandaşları 31 Mart akşamı Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenecek olan şenliğe davet etti. Atatürk Kent Meydanı’nda da vatandaşlarla buluşan Başkan Çerçioğlu, vatandaşların isteğini kırmayarak seçim şarkısı eşliğinde onlarla birlikte dans etti.

Efeler’deki esnaf ziyaretinde Başkan Çerçioğlu’na CHP il ve ilçe yönetiminin yanı sıra İYİ Parti il ve ilçe yönetimi de eşlik etti. Esnafla sohbet eden ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için önümüzdeki dönem Mehmet Fatih Atay’la yapılacak olan projelerden de bahseden Başkan Çerçioğlu, esnaftan alışveriş de yaptı. Başkan Çerçioğlu önümüzdeki dönemde Başkan Atay’la çok daha çağdaş ve modern bir Efeler için çalışacaklarını vurguladı. Başkan Atay’ın bütün projelerinin arkasında olduğunu ve sonuna kadar destekleyeceğinin altını çizen başkan Çerçioğlu "Efeler Başkan Atay’la daha iyi olacak" dedi.

Vatandaşlar ve Aydın esnafı, büyük bir coşkuyla karşılayıp sohbet ettikleri ve başarılar diledikleri Başkan Çerçioğlu’yla Başkan Atay’ı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Esnaf ziyaretinde bir dönerci ustasının isteğini de geri çevirmeyen Başkan Çerçioğlu, döner kesti. Şükrü Öksüz ismindeki bir şairde Menderes Bulvarı üzerinde karşılaştığı Başkan Çerçioğlu’na, onun için yazdığı şiiri okudu ve Başkan Çerçioğlu’na takdim etti. Öksüz, okuduğu şiirinde "Halkın kendi kendine tekrar yetmesi için. İnanmıştı bu millet senin gibi bir şefe. Yeşil, temiz Aydın’ın devam etmesi için. Gümbür gümbür geliyor tekrar Topuklu Efe" dizelerine yer verdi. Başkan Çerçioğlu şaire şiiri için teşekkür etti.