Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı’nı ziyaret etti

Yerli üretimi destekleme adına birçok önemli projeye imza atan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu çerçevede büyükşehir belediyesi tarafından hayata geçirilen Çakırbeyli Köy Pazarını ziyaret etti.

Üretici ve tüketicinin doğrudan bir araya geldiği Çakırbeyli Köy Pazarında, esnaf ve ziyaretçilerin halini, hatırını soran Başkan Çerçioğlu’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Çerçioğlu, Köy Pazarı Projesi ile yerel üreticinin desteklenmesinin yanısıra, tüketicinin makul fiyatlara kaliteli ve doğal ürünler temin edebilmesine de imkân sağladığını, bunun da günümüz ekonomik koşullarında vatandaşlar için büyük önem arz ettiğine dikkat çekti.

Vatandaşlar da doğrudan üreticiyle buluşup doğal ve kaliteli ürünlere ucuza erişebildikleri için memnun olduklarını, böylesi bir projeye imza attığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek, desteklerini sürdüreceklerini ifade ettiler.