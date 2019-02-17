0553 313 94 23

Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı’nı ziyaret etti

Yerli üretimi destekleme adına birçok önemli projeye imza atan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu çerçevede büyükşehir belediyesi tarafından hayata geçirilen Çakırbeyli Köy Pazarını ziyaret etti.

17 Şubat 2019 Pazar 16:21
Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı’nı ziyaret etti

Yerli üretimi destekleme adına birçok önemli projeye imza atan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu çerçevede büyükşehir belediyesi tarafından hayata geçirilen Çakırbeyli Köy Pazarını ziyaret etti.


Üretici ve tüketicinin doğrudan bir araya geldiği Çakırbeyli Köy Pazarında, esnaf ve ziyaretçilerin halini, hatırını soran Başkan Çerçioğlu’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Çerçioğlu, Köy Pazarı Projesi ile yerel üreticinin desteklenmesinin yanısıra, tüketicinin makul fiyatlara kaliteli ve doğal ürünler temin edebilmesine de imkân sağladığını, bunun da günümüz ekonomik koşullarında vatandaşlar için büyük önem arz ettiğine dikkat çekti.


Vatandaşlar da doğrudan üreticiyle buluşup doğal ve kaliteli ürünlere ucuza erişebildikleri için memnun olduklarını, böylesi bir projeye imza attığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek, desteklerini sürdüreceklerini ifade ettiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:21
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okul hırsızları yakayı ele verdi
    1. Okul hırsızları yakayı ele verdi
    2. Mustafa Sarıgül’den öğrencilere..
    3. Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor..
    4. CHP Genel Merkezi önünde 'Maltepe'..
    5. BB. Erzurumspor - DG. Sivasspor..
    6. Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik..
    7. Real Madrid evinde Girona'ya kaybetti
    8. Büyükçekmece göl havzasına bırakılan..
    9. AİBPA dönem başkanlığı Türkiye’ye geçti
    10. Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı
    11. TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7..
    12. Judo: Okul Sporları Türkiye Şampiyonası
    13. Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy..
    14. TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 -..
    15. İsrail polisi Kudüs'te Filistinli bir..
    16. Endonezya İslami turizmde zirveyi..
    17. Kepez’in sokak hayvanları..
    18. Başkan Atilla’dan Hayrat Vakfı’na..
    19. Kelebek çocuklarına moral yemeği
    20. Sosa , 64 gün sonra sahada
    21. Bomba yüklü araç ihbarı polisi kırmızı..
    22. Kaymakam öğrencilerin sorunlarını..
    23. İslami Cihad'dan "FKÖ'nün..
    24. Kapadokya'da peribacaları yakınındaki..
    25. PKK'ya büyük darbe! Tam 735 gözaltı
    26. Güneşi gören Denizlililer mangala koştu
    27. İçişleri Bakanı Soylu'dan, HDP'li..
    28. Hakkari’de 31 bölge “özel güvenlik..
    29. Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi..
    30. Kitlesel eylem hazırlığında olan..
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması