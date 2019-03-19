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Özlem Çerçioğlu, Buharkent’te yeni bir eser kazandırdı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Buharkent’te Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Buharkent Terminali ve Düğün Salonu’nun açılışını İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Vural’la birlikte yaptı.

19 Mart 2019 Salı 16:23
Özlem Çerçioğlu, Buharkent’te yeni bir eser kazandırdı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Buharkent’te Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Buharkent Terminali ve Düğün Salonu’nun açılışını İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Vural’la birlikte yaptı.


2014 yerel seçimlerinde Buharkent’e otobüs terminali, 1000 kişilik düğün salonu ve kültür merkezi yapma sözü verdiklerini ve bu sözü yerine getirmekten çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu, tesislerin maliyetinin 3 milyon lira olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yılda 42 milyon liralık yatırım yaptığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu “Buharkent 50 yılda almadığı yatırımı bu 5 yılda aldı. Buharkent’in özlediği otobüs terminalini yaptık. Buharkent’te 62 kilometre yol yaptık. ASKİ de 51 kilometre hat çalışması yaptı. Buharkent’te çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.


’60 Mahallenin Suyu Yoktu”


İlk kez büyükşehir belediye başkanı olduğunda 60 köyün suyunun olmadığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu, Buharkent’e bağlı Ericek ve Demirciler köylerinin bu köyler arasında olduğunu söyledi. Başkan Çerçioğlu “Bu köylerimizde haftada 2 saat su veriliyordu. İnsanlarımız su olmadığı için abdest alamıyordu. Hepsine su getirdik, üstelik yollarını da yaptık. Bundan sonra Yusuf kardeşimle bu hizmetlerin iki katını yapacağıma söz veriyorum” dedi.


Çiftçiye destek olmak için Ege Et, Ege Yem ve Ege Süt’ü kurduklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu, çiftçilere piyasadan yüzde 20 daha ekonomik süt yemi, besi yemi ve arpa ezmesi tedarik ettiklerini belirtti. Çiftçilere “Hiç merak etmeyin arkanızda Yusuf Başkan’la biz varız. Tarlada kalan ürünlerinizi bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi satın aldı, almaya da devam edecek” dedi.


‘Sosyal Belediyecilik Devam Edecek’


Sosyal belediyecilik vurgusu da yapan Başkan Çerçioğlu “Aydın’da hiç kimse soğuktan üşümez, yatağa aç girmez. Hangimiz komşumuz yatağa aç girdiğinde uyuyabiliriz? Hiçbirimiz uyuyamayız. Hiçbir vatandaşımızı namerde muhtaç etmeyiz. Her zaman yanınızdayım. Tesisimiz hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.


Açılışta Başkan Çerçioğlu ve Yusuf Vural’ın yanı sıra CHP Parti Meclisi üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Buharkent İlçe Başkanı Kudret Uysal, İYİ Parti Buharkent İlçe Başkanı Serdar Kocakaya, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, CHP ve İYİ Parti ilçe yöneticileri de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:23
  1. kültür

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