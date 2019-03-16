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Özlem Çerçioğlu; “Aydın tarımını yeniden şaha kaldıracağız”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Nazilli’nin Pirlibey Mahallesi’nde içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattının temelini attı.

16 Mart 2019 Cumartesi 21:32
Özlem Çerçioğlu; “Aydın tarımını yeniden şaha kaldıracağız”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Nazilli’nin Pirlibey Mahallesi’nde içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattının temelini attı. Yaklaşık 8 milyon liraya mal olacak yatırımla Pirlibey Mahallesi kanalizasyona kavuşacak ve yaklaşık 40 yıllık içme suyu altyapısı da yenilenmiş olacak.


Törende konuşan Başkan Çerçioğlu mahallelilerin uzun zamandır kanalizasyon ve altyapı için uğraştığını belirtip “Bu yatırımı yapmak bana kısmet oldu. İlk büyükşehir belediyesi olduğumuzda mahalle muhtarları çeşmelerinden su akmadığını söylüyordu. O dönemde 60 köyün suyu yoktu. Su haftada bir gün iki saat akıyordu. Biz geldikten sonra mahallelerimizin suyu akmaya başladı. Bunun yanında mahallelerimizin yollarını da yaptık. Diğer mahallelerde de yazın su sıkıntısı yaşanıyordu. Şu anda Aydın’daki 493 mahallemizin hiçbirisinde su sıkıntısı yaşanmıyor, vatandaşlarımız teşekkür ediyor” diye konuştu.


“Biz hizmet etmek için, geldiğimiz yere bereket, huzur getiririz. Altyapı, üstyapı, kanalizasyon getiririz. Pirlibey’e de 8 milyon liralık yatırımla geldik” ifadelerini kullanan Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin Nazilli’ye 5 yılda 74 milyon liralık yatırım yaptığını belirtti. Başkan Çerçioğlu önümüzdeki dönemde İYİ Parti Nazilli Belediye Başkan Adayı Kürşat Engin Özcan’la bunun iki katını yapacakların söyledi.


Sosyal belediyeciliğe özel önem verdiklerini belirten Başkan Çerçioğlu “Fakir-fukara, garip-gurebanın yanında olduk; olmaya da devam edeceğiz. Ben olduğum sürece Aydın’da kimse soğuktan üşümez, karnı aç yatağa girmez. Hiçbir vatandaşımızı namerde muhtaç etmedik, etmeyeceğiz” dedi.


Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük projesinin tarımı ve hayvancılığı desteklemesi olduğunu söyleyen Başkan Çerçioğlu “Girdi maliyetlerini düşürebilmek için et ve süt üreticisine yüzde 20 daha ekonomik yem sağlıyoruz. Yeter ki hayvancılık gelişsin. Bunun için Ege Et’i, Ege Süt’ü, Ege Yem’i kurduk. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşın ihtiyacı neyse oraya yatırım yapıyoruz. Projelerimizin ayakları yere basıyor. Mevcut iktidar tarafından göz ardı edilen Aydın tarımını yeniden şaha kaldıracağız ” ifadelerini kullandı.


Pirlibey’de temel atma töreni Başkan Çerçioğlu ve Başkan Özcan’ın yanı sıra İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve İYİ Parti ile CHP’li ilçe yöneticileri ve muhtarlar tarafından yapıldı.


Başkan Çerçioğlu, tüm Nazilli halkını 31 Mart akşamı saat 21’de Aydın Atatürk Kent Meydanı’na davet etti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 21:32
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