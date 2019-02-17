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Özledikleri anne yemekleriyle "kültür köprüleri" kuruyorlar

Bursa'da lise eğitimi gören yabancı öğrenciler, iki okul tarafından yürütülen "Kültür Köprüsü Projesi" kapsamında mutfağa girerek hem "anne yemeği" özlemini gideriyor hem de bu yemekleri Türk öğrencilere öğretiyor- Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halis Korkmaz:- "Amacımız hem onların annelerinin yemeklerini tatmaları hem de bizim öğrencilerimizin beş yıldızlı otellerde aşçı bile olsalar hiç görmeyecekleri yemekleri örneğin Tanzanya ya da Gana yemeğini öğrenmelerini sağlamak"

17 Şubat 2019 Pazar 11:13
Özledikleri anne yemekleriyle "kültür köprüleri" kuruyorlar

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da 59 ülkeden öğrencilerin eğitim gördüğü Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ile turizm sektörüne eleman yetiştiren Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan "Kültür Köprüsü Projesi" kapsamında yabancı öğrenciler, ülkelerine ait yemekleri yaparak hem "anne yemeği" özlemini gideriyor hem de bunları Türk öğrencilere tanıtıyor.

Okulların yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü proje kapsamında senede iki kez Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfak bölümünde bir araya gelen yabancı öğrenciler, ülkelerinin yemeklerini yapıyor.

Yabancı öğrencilerin sosyalleşmeleri ve Türkçeyi öğrenmelerine katkı sağlamanın da amaçlandığı projede, şimdiye kadar 30 ülkeden öğrenciler uzun süredir hasret kaldıkları kültürlerine ait yemekleri pişirip yiyerek özlem giderdi. Yurt dışından gelen öğrencilere mutfakta yardım eden Türk öğrenciler ise o ülkelerin yemeklerini öğrenme fırsatı buluyor.

Proje kapsamında yapılan yemekler fotoğraflanacak ve nisan ayında Turizm Haftası etkinliklerinde açılacak stantlarda sergilenecek.

- "Soğanı kavurup içine muz doğradılar"

Şehit Erol Olçok Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halis Korkmaz, projenin iki yıldır devam ettiğini ancak bu sene protokol altına aldıklarını söyledi.

Yabancı öğrencilerin uzun süre ailelerinden uzak kaldığını ve bundan yola çıkarak projeyi başlattıklarını belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Amacımız hem onların annelerinin yemeklerini tatmaları hem de bizim öğrencilerimizin beş yıldızlı otellerde aşçı bile olsalar hiç görmeyecekleri yemekleri örneğin Tanzanya ya da Gana yemeğini öğrenmelerini sağlamak. Etkinliği yılda iki kez gerçekleştiriyoruz. Her seferinde farklı ülkeleri ağırlıyoruz. Uygulamaya başlamadan önce bir araya geldik. Hangi yemeğin pişirilmesiyle ilgili bir karar verdik. O yemeklerin nasıl yapılacağını ve malzeme listesini çıkardık. Burada yabancı öğrenciler kendi yemeklerinin nasıl yapıldığını bizim öğrencilerimize öğretiyorlar."

Korkmaz, bu çalışma kapsamında farklı kültürlere ait yemekleri tatma imkanı bulduklarını dile getirdi.

Kendilerine servis edilen bir yemekten bahseden Korkmaz, "Bir defasında Gana yemeğini tatmıştık. Önce soğanı kavurup sonra içine muz doğradılar ve salçalı sosla bize sundular. Biz bu yemeğin tadına baktık. Çok ilginç tatları var." dedi.

- "Güzel neticeler alacağımızı düşünüyoruz"

Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Uluslararası Proje Koordinatörü Canan Çakır da projenin verimli şekilde yürütüldüğünü anlattı.

Yürüttükleri "Ülke Uzmanlığı Projesi" kapsamında bu uygulamayı başlattıklarını aktaran Çakır, "Öğrencilerimizin kendi kültürlerini yansıtabilmeleri ve kendi ev yemeklerini tadabilmeleri için böyle bir uygulama yapıyoruz. Bunun farklı amaçları da var. Yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenimine, sosyalleşmelerine katkı gibi birtakım amaçları var. Yaklaşık 30 öğrencimiz bu uygulamadan faydalandı. Devam edeceğini ve güzel neticeler alacağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

- "Türkiye'ye geldiğimden beri ilk kez yiyeceğim"

Ganalı 18 yaşındaki Hassan Lamın da uzun süredir ülkesinden ayrı yaşadığını ve yemeklerini çok özlediğini vurguladı.

Bu projenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Lamın, "Ülkemizin meşhur yemeklerinden 'waakye' yemeğini pişirdim. Bu yemek ülkemde özel günlerde hazırlanıyor. Bunu çok özlemiştim. Türkiye'ye geldiğimden beri ilk kez yiyeceğim. Kendim pişirdiğim için de çok mutluyum. Aynı zamanda da Türk arkadaşlarıma Gana'nın meşhur yemeğini öğretiyorum." diye konuştu.

Bosna Hersekli Halid Ghattas ise ülkesine özgü "dudova" tatlısını yaptığını belirterek, projenin Türk öğrencilerle kaynaşmalarına da vesile olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:13
  1. Bursa
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  3. Yabancı öğrenciler
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