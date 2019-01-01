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Özledik Yâ Resulallah

Gazetemiz okurlarından Ahmet Başer, "Özledik Yâ Resulallah" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

01 Ocak 2019 Salı 13:07
Özledik Yâ Resulallah

Ahmet Başer

Merhametin çok büyük, yoktur nisâbı.

Cimriler yapar ancak ince hesabı.

İhtiyaç sahibini, hasta ashâbı,

Soruşunu özledik Yâ Resulallah.

*

Dağıldık sürüklenen çer-çöp emsali,

Bedevîleri kardeş etmiştin hani,

Ümmetini kenetli tuğla misali,

Örüşünü özledik Yâ Resulallah.

*

Gönülleri doldurdu dünya putları,

Şehvetler, şöhretler ve mal umutları.

Âsanla Kâbe’deki bütün putları,

Kırışını özledik Yâ Resulallah.

*

Kendi yakını bile olsa zararlı,

Benim kızım da olsa” diye vakarlı,

Adalet konusunda kesin kararlı,

Duruşunu özledik Yâ Resulallah.

*

Yakın ashâbın bile anlamadığı,

İmzalanmasın diye karşı çıktığı,

Hudeybiye sulhünü imzaladığı,

Görüşünü özledik Yâ Resulallah.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 13:07
  1. Ahmet Başer
  2. Yâ Resulallah
  3. Ümmet
  4. Kâbe
  5. Hudeybiye

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