Özledik Yâ Resulallah
Gazetemiz okurlarından Ahmet Başer, "Özledik Yâ Resulallah" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.01 Ocak 2019 Salı 13:07
Ahmet Başer
Merhametin çok büyük, yoktur nisâbı.
Cimriler yapar ancak ince hesabı.
İhtiyaç sahibini, hasta ashâbı,
Soruşunu özledik Yâ Resulallah.
*
Dağıldık sürüklenen çer-çöp emsali,
Bedevîleri kardeş etmiştin hani,
Ümmetini kenetli tuğla misali,
Örüşünü özledik Yâ Resulallah.
*
Gönülleri doldurdu dünya putları,
Şehvetler, şöhretler ve mal umutları.
Âsanla Kâbe’deki bütün putları,
Kırışını özledik Yâ Resulallah.
*
Kendi yakını bile olsa zararlı,
“Benim kızım da olsa” diye vakarlı,
Adalet konusunda kesin kararlı,
Duruşunu özledik Yâ Resulallah.
*
Yakın ashâbın bile anlamadığı,
İmzalanmasın diye karşı çıktığı,
Hudeybiye sulhünü imzaladığı,
Görüşünü özledik Yâ Resulallah.
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