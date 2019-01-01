Ahmet Başer

Merhametin çok büyük, yoktur nisâbı.

Cimriler yapar ancak ince hesabı.

İhtiyaç sahibini, hasta ashâbı,

Soruşunu özledik Yâ Resulallah.

*

Dağıldık sürüklenen çer-çöp emsali,

Bedevîleri kardeş etmiştin hani,

Ümmetini kenetli tuğla misali,

Örüşünü özledik Yâ Resulallah.

*

Gönülleri doldurdu dünya putları,

Şehvetler, şöhretler ve mal umutları.

Âsanla Kâbe’deki bütün putları,

Kırışını özledik Yâ Resulallah.

*

Kendi yakını bile olsa zararlı,

“Benim kızım da olsa” diye vakarlı,

Adalet konusunda kesin kararlı,

Duruşunu özledik Yâ Resulallah.

*

Yakın ashâbın bile anlamadığı,

İmzalanmasın diye karşı çıktığı,

Hudeybiye sulhünü imzaladığı,

Görüşünü özledik Yâ Resulallah.