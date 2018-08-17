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Ertuğrul Özkök itiraf etti: Antiemperyalist değilim!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında antiemperyalist olmadığını itiraf etti.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:54
Ertuğrul Özkök itiraf etti: Antiemperyalist değilim!

Türkiye, ABD ve emperyalizme karşı tek vücut olurken, Türkiye'deki bazı kesimler durumdan rahatsız olmaya devam ediyor. Bugünkü yazısında emperyalizm karşıtı açıklamalar yapan Piyano virtüözüTuluyhan Uğurluile dalga geçen Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yazısında antiemperyalist olmadığını itiraf etti. İşte Özkök'ün "Nihayet İktidardayız" başlıklı yazısının ilgili bölümü:

VALLAHİ benim Mülkiye dönemimden birçok arkadaşın çocukluk, gençlik hayalleri gerçekleşti.

Memleket bir baştan ötekine antiemperyalist kesildi...

Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi diye hayıflanıyordum...

Hiç olmazsa fikirlerimiz iktidarda...

Ama ben yine açıkta kaldım...

Çünkü o antiemperyalist hezeyan şimdi benden uzak...

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 14:54
  1. Ertuğrul Özkök
  2. antiemperyalist
  3. Emperyalizm
  4. Tuluyhan Uğurlu

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