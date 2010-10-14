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Özkök de Avcı mağduru

Hanefi Avcı’nın Eskişehir’deki ofisinde ele geçirilen ses kayıtlarında konuşmaları bulunan Hürriyet gazetesi köşe yazarı Ertuğrul Özkök, adliyeye giderek ifade verdi

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
Özkök de Avcı mağduru

Özkök, dün Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne gelerek, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık’a ifade verdi. Özkök, Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nden ayrılırken basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özkök “Ben kanunsuz dinlemelerden, özel hayatla ilgili kayıtların tutulmasından şikayetçiyim” dedi. Savcılıkta, kendisine 4 ya da 5 dinleme tapesi gösterildiğini ve bunları incelediğini belirten Özkök, “Şikayetçi olup olmadığımı sordular. Ben, bunları kimin kaydettiğini ve sakladığını bilmiyorum. Tüm hayatım boyunca illegal dinlemelerle mücadele ettim. Dolayısıyla bunları kim yaptığıysa, kim sakladıysa bulunmasını rica diyorum” dedi. Soruşturma kapsamında daha önce gazeteciler Mehmet Ali Birand, Fatih Altaylı, Enis Berberoğlu, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu ve Ahmet Özal, Mehmet Eymür ve iş adamı Erol Aksoy da mağdur’ sıfatıyla ifade vermişti. İfade verenlerden sadece Mehmet Ali Birand Avcı’dan şikayetçi olmamıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:27
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