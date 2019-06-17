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Özkan’a Roman vatandaşlardan İstanbul seçimlerine destek sözü

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İstanbul’da yaşayan Roman vatandaşların yoğun oturduğu semtlere adeta çıkarma yaparak, hemşeri derneklerine ziyaretlerde bulundu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:11
Özkan’a Roman vatandaşlardan İstanbul seçimlerine destek sözü

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İstanbul’da yaşayan Roman vatandaşların yoğun oturduğu semtlere adeta çıkarma yaparak, hemşeri derneklerine ziyaretlerde bulundu.


Balat’ta bulunan Bursa Karacabey Roman Derneği’ne mensup hemşerileriyle bir araya gelen Özkan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Başkan Özkan da cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için destek sözü aldı.


Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, hafta sonu gerçekleştirdiği İstanbul ziyaretinde Karacabeyli vatandaşların kurduğu dayanışma derneği iş birliği ile Karacabeylilerle buluştu. Bursa Karacabey Roman Derneği’ne mensup hemşerileriyle bir araya gelen Özkan’a vatandaşlar büyük alâka gösterdi.


Bilhassa son dönemlerde çekilen film ve diziler ile turistik bir yer haline gelen Balat’ta yoğun olarak yaşayan Karacabeyliler, Başkan Özkan’ı büyük bir coşkuyla karşıladı.


Balat sokaklarında dolaşırken Başkan Özkan’ı tanıyarak yanına gelen semt sakinleri büyük coşkuya sebep olurken, Fatih Belediye Parkı’ndaki buluşma adeta miting havasına büründü.


“Yaparsa yine AK Parti yapar”


Gerçekleşen buluşmada Başkan Özkan, cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için hemşerilerinden destek sözü alırken, AK Parti belediyeciliği döneminde ülkemizin ve İstanbul’un adeta şaha kalktığını vurgulayarak, ‘Yaparsa yine AK Parti yapar’ dedi.


AK Parti’nin, gönül belediyeciliği anlayışıyla ülkemizin dört bir yanında vatandaşlara hizmet etme gayretinde olduğunu hatırlatan Özkan, AK Parti’nin en büyük gücünün de milletle kurduğu güçlü bağ olduğunu sözlerine ekledi.


Öte yandan Başkan Özkan, Balat’taki programı çerçevesinde hemşerileriyle birlikte bölge esnafını da dolaşarak, vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:11
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