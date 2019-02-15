0553 313 94 23

Özkan: “İlaç temini konusunda sıkıntılar yaşıyoruz”

Erzurum Bölge Eczacı Odası Başkanı Hakan Özcan, ilaç temini konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

15 Şubat 2019 Cuma 15:15
Özkan: “İlaç temini konusunda sıkıntılar yaşıyoruz”

Erzurum Bölge Eczacı Odası Başkanı Hakan Özcan, ilaç temini konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.


Sağlık Bakanlığının 13 Şubat tarihinde 2019 yılı ilaç fiyatlandırması ile ilgili yapılangüncellemeleri duyurduğunu kaydeden Başkan Özkan, “Söz konusu açıklamada ilaç fiyatlarında meydana gelecek değişikliklerin 19 Şubat itibariyle geçerli olacağı da belirtildi. Bu değişiklik doğrultusunda ilaç sektörü ile mutabakata varılmış olmasını, ilaca erişim anlamında olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak ilaç piyasasında bir süredir yaşanan sıkıntılarımızın yeni kur oranının açıklanması ile birlikte ciddi seviyelere çıktığını belirtmek durumundayız” diye konuştu.


Ecza depolarından ilaç temini konusunda çok büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Özkan, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Ecza depolarına verilen siparişlerde sorunlar yaşanmakta, internet sipariş ekranlarına kısıtlamalar getirilmekte, telefon aracılığıyla verilen siparişler yerine getirilmemekte ya da eksik bir şekilde karşılanmaktadır. Karşı karşıya olduğumuz tablo, eczacılarımızın ilaca erişim konusunda sahada ciddi ve önemli bir tedarik sorununun yaşandığını gözler önüne seriyor. Yaşanan tedarik sıkıntıları sebebiyle 19 Şubat’a kadar halk sağlığı noktasında olumsuz sonuçların ortaya çıkacağı aşikardır. Öte yandan depoların tutumu sebebiyle meslektaşlarımız hastasına, bilhassa nöbet saatlerinde ilaç verme konusunda zorlanacak ve bu durum da eczacı ile hastayı karşı karşıya getirecektir.


Zan altında bırakılmayı kabul etmiyoruz


İlaç tedarik sürecinde yaşanan sıkıntılar, kurun açıklanmasıyla tavan yapmış olsa da zaten bir süredir bu sıkıntılar devam etmekteydi. Sağlık Bakanlığı yapılan denetimler doğrultusunda 42 üreticide, 20 depoda, 32 eczanede stokla ilgili sıkıntı tespit edildiğini duyurmuştu. Bunun ardından hem Birliğimiz hem Bölge Eczacı Odalarımız tarafından stokçuluğu yapan her kimse karşısında olunduğuna dair açıklamalar yapılmış ve bahsi geçen isimlerin bildirilmesi halinde stokçuluk yaptığı söylenen kişilerle ilgili işlemler başlatılacağı söylenmişti.


İçinden geçtiğimiz süreçte İl Sağlık Müdürlükleri tarafındaneczanelerimiz yoğun bir şekilde denetimlere tabi tutulmakta, bu durum da eczacılarımızı kamuoyunun gözünde ilaç yokluğunun sorumlusu gibi göstererek zan altında bırakmaktadır. Ülkemizin her köşesinde kesintisiz hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak oluşturulan intibanın karşısında olduğumuzu, zan altında bırakılmayı kabul etmediğimizi belirtmek isteriz.


Tüm bunlardan hareketle; kesintisiz sağlık ve ilaç danışmanlığı hizmeti verirken stokçulukla suçlanarak mesleğimizin itibarının zedelenmesini kabullenmemekle birlikte eczacı depolarının tutumu sebebiyle hastalarımızla karşı karşıya gelmemize sebep olacak her türlü tutum ve uygulamanın karşısında olduğumuzu beyan ediyoruz. Biz eczacılar halka en yakın sağlık danışmanı olma düsturuyla hastalarımıza hizmet verebilmek adına fedakarca çalışıyoruz ve halk sağlığını önceleyen bir mesleğin mensupları olarak aynı çaba ve hassasiyeti ilgili tüm tarafların göstermesini bekliyoruz.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki çalışma arkadaşını öldüren zanlı hakim karşısında
    1. İki çalışma arkadaşını öldüren zanlı..
    2. Togar: “Gönüller bir olunca engeller..
    3. Komedi... CHP’li vekil kendi partisini..
    4. DTSO’dan Tahran Fuarı’na ziyaret
    5. "Hakemlerin objektif olmalarını..
    6. Dozerli kaçak kazıya çifte tutuklama
    7. 1. Lig’in en golcü takımı Gazişehir..
    8. Modern pentatloncular Mısır’a gidiyor
    9. Eskişehir Balkan Göçmenleri’nden Kazım..
    10. Yol çalışmasında kaya mezarı bulundu
    11. AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan..
    12. Başkan Ataç ev ziyaretlerini sürdürüyor
    13. Şanlıurfa yarışında büyük ikramiye..
    14. Belediye Meclisi jet hızıyla çalıştı,..
    15. Başkan Ataç emlakçılar ile görüştü
    16. Yalçın Topçu: seçim öncesi uyardı: 31..
    17. Marmaris’te 26 yaşındaki genç evinde..
    18. Malatyaspor’da Aboubakar Kamara şoku
    19. İş yerine yapılan aramada ruhsatsız..
    20. "HDP terör örgütlerinden kendini..
    21. Vali Baruş’tan MÜSİAD’a ziyaret
    22. "Sınırımızın ötesindeki YPG, PKK..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin..
    24. Kırklareli'nde kar yağışı
    25. Ormana terk edilen köpeklere belediye..
    26. Bu müzede tarih ve kültürle birlikte..
    27. Çakır’dan ‘tanzim satış yeri’..
    28. Lice’de kar yağışı hayatı olumsuz..
    29. Şırnak'ta terör operasyonu: 11 gözaltı
    30. Afjet Afyonspor’un yeni başkanı Ali..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler