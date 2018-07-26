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Özil'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyada ilgi odağı oldu

Arsenal’in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in memleketi Zonguldak'ta çekilmiş olduğu çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:35
Özil'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyada ilgi odağı oldu

Türk asıllı Alman Milli Futbolcu Mesut Özil'in 12 yaşlarında çekilmiş olduğu tahmin edilen fotoğrafı adeta sosyal medyayı salladı. Dönemin Zonguldak Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi’nin acil servisi önünde çekilen çocukluk fotoğrafı paylaşım ve beğeni rekoru kırdı. Özil'in futbolcu olan ağabeyi Mutlu Özil ve babası Mustafa Özil'in bulunduğu fotoğrafı, bir yakınlarını ziyaretleri sırasında çektirdikleri öğrenildi.

ÖZİL'E BÜYÜK DESTEK

Öte yandan Mesut Özil ve arkadaşının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirmesinin ardından Alman medyası ve Alman milli takımında huzursuzluk yaşamasının ardından Alman milli takımından istifa eden Mesut Özil’e Devrekli hemşehrileri sahip çıkarak yalnız bırakmadı. Özil'in Alman milli takım formalı tabelası da, Cumhurbaşkanı Erdoğanlı fotoğrafı ile değiştirildi.  

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 14:35
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