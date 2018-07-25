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Mesut Özil'in ailesinden Erdoğan'ın sözlerine ilk yorum

Uğradığı ırkçı saldırılardan dolayı Almanya Milli Takımını bırakma kararı alan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil, açıklamalarda bulundu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:57
Mesut Özil'in ailesinden Erdoğan'ın sözlerine ilk yorum

Ağabey Özil, yaptığı açıklamada, kendilerine destek veren ve yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, Mesut Özil'in kendisini yalnız hissetmediğini söyledi.

Mesut'un, Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararını birlikte verdiklerini belirten ağabey Özil, "O bu konuyu düşünüyordu. 'En uygunu ne olur' diye düşünürken, geri çekilmemizin en uygunu olacağını gördük." dedi.

"Almanya'da yaşayan iyi insanlar da var." diyen Özil, şöyle konuştu:

"Bizlere telefonlar, mailler geliyor. 'Mesut neden Almanya'yı bıraktı?' şeklinde insanlar üzüldüklerini dile getiriyorlar. İşin bu tarafı da var. Sadece kötü tarafına bakmamak gerekir, işin iyi tarafı da var. Çünkü Mesut'u uzun yıllardır destekleyen insanlar var. Ama böyle karar aldık. Mesut'un ileride moralinin daha fazla bozulmamasını istedik. Mesut şimdi Arsenal'in kampında, antrenmanlarda, oraya konsantre oluyor. Kendisiyle görüşüyorum, morali de gayet iyi."

"GURULANDIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Mesut'un açıklaması, bana göre takındığı tavır, tam millidir, yerlidir." açıklamasının kendilerini gururlandırdığını anlatan ağabey Özil, "O bizim Cumhurbaşkanımız. Kendisi Mesut ile sık sık görüşüyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Türk halkı da Mesut'un arkasında." diye konuşu.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:57
  1. Mesut Özil
  2. Almanya Milli Takımı
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Mutlu Özil

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