Mustafa Tuna için slogan atıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi aday gösteren AK Parti'de, mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna herhangi bir yerden aday gösterilmedi.

Bugün Ankara ilçe adaylarını tanıtım toplantısına, Ankara Büyükşehir Belediyesi mevcut Başkanı Mustafa Tuna da katıldı.

Salonda sevgi sloganları

Aday tanıtım toplantısında salondaki yerini alan Tuna için salonu dolduran partililer tarafından uzun süre slogan atıldı. Yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Tuna, tanıtım toplantısında bir de konuşma yaptı.