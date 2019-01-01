Mustafa Tuna için slogan atıldı
Melih Gökçek'in istifası sonrası göreve getirilen ve yeni dönemde hiçbir yerden aday gösterilmeyen, Mehmet Özhaseki'nin selefi Mustafa Tuna için, Ankara'daki aday tanıtım toplantısında sloganlar atıldı.01 Ocak 2019 Salı 15:46
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi aday gösteren AK Parti'de, mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna herhangi bir yerden aday gösterilmedi.
Bugün Ankara ilçe adaylarını tanıtım toplantısına, Ankara Büyükşehir Belediyesi mevcut Başkanı Mustafa Tuna da katıldı.
Salonda sevgi sloganları
Aday tanıtım toplantısında salondaki yerini alan Tuna için salonu dolduran partililer tarafından uzun süre slogan atıldı. Yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Tuna, tanıtım toplantısında bir de konuşma yaptı.
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