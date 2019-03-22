Özhaseki’nin Kuvâ-yi Milliye ve Ankara Marşı klibi ses getirdi Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin Kuvâ-yi Milliye ve Ankara Marşı klibi ses getirdi.

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin Kuvâ-yi Milliye ve Ankara Marşı klibi ses getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’ye atfen yapılan Kuvâ-yi Milliye ve Ankara Marşı klibi izlenme rekoru kırıyor. Adından sık sık bahsettiren Haseki Gönüllüleri grubu yeni bir klibe imza attı. Bu klipte seğmenlere, cumhuriyet değerlerine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e vurgu yapılıyor.

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