Özhaseki'den Tuna'ya ziyaret

ANKARA (AA) - AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı ziyaret etti.

Özhaseki, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, çalışmalarıyla kısa zamanda Ankara'da büyük işler başaran Tuna'yı ziyaret ettiğini belirterek, "Yerel seçimlere bir ve bütün şekilde hazırlanıyoruz. Ankara'yı hep birlikte daha iyi yerlere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.