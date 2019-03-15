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Özhaseki 'Dürüstlükle cevap ver' dedi! Soruları sıraladı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, sahte senet skandalı sonrası CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın cevaplaması gerektiğini belirterek sorularını sıraladı.

15 Mart 2019 Cuma 10:24
Özhaseki 'Dürüstlükle cevap ver' dedi! Soruları sıraladı

Özhaseki'nin açıklamalarından satırbaşları;

Rakiplerimin yaşantıları, yaptıkları beni ilgilendirmiyor. Israrla altını çizdim. Ama iki konuda da eleştirilerimi sürdürdüm. Birincisi, hakikaten karşıma çıkan rakiplerin şu ana kadar tabi başta CHP adayı olmak üzere bir projeleri yok. Söylemiyorlar da. Ayrıca bilmiyorlar da belediyeciliği. İkinci bir konu, biz bir ittifak içerisindeyiz. Cumhur İttifakı... Karşı tarafın da dürüst olmasını istiyoruz.

Ara ara karşı taraftan tehditler, hoşa gitmeyecek şeyler söyleniyor ama kulaklarımızı kapadık. 15 gün kadar önce bir televizyonda gördüm, CHP adayı diyor ki "Bırakın projeleri falan ne bantlar çıkacak" Allah Allah dedik ne iştir? Bantı mantı bırak kardeşim Ankara'yı ne yapacağını söyle. Bununla ilgili başvurdukları adamları, ne istediklerini onları da şimdi size dağıtabilirim.

Bundan üç ay kadar önceydi CHP adayı hakkında basında bir takım iddialar çıktı. O dönemde bu iddiaların çok da ben üzerinde durmadım. Tavrımı, tarzımı izah ettim. Birçok arkadaş çevrede bu konuya değin dedikleri halde bir cümle bile söylemedim. Çünkü beni ilgilendirmiyordu, cevap vermesi gereken tabi başkalarıydı.

Bütün bu sorulara cevap vermesi gereken bir arkadaş var. O da olayın muhatabı olan Mansur Yavaş... Çıkıp dürüstlükle bunların ne olduğunu, kirli ilişkiler bütünlüğünün neler olduğunu izah etmesi gereken oydu. Biz de bekledik ki oradaki sorulara cevap verecek. Gördüğümüz şu, kısa bir bülten okudu, soru almadan sessizce bıraktı gitti. Ama bir şey daha yaptı; mağdur edebiyatı. Basını, Parti Sözcümüz Ömer Çelik'i ve beni suçladı. Ben böyle kurnazca işi ilk kez görüyorum. 10 yıldır beraber olan sizsiniz, ortaklık yapan sizsiniz."

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:24
  1. Ankara
  2. Mehmet Özhaseki

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