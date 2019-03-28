0553 313 94 23

Özhaseki'den 'Mansur Yavaş' açıklaması: Yurt dışında böyle bir adam aday değil, sokağa çıkamaz

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, sahte senet skandalıyla gündeme gelen Mansur Yavaş ile ilgili "Emin olun yurt dışında böyle bir adam aday değil, vallahi sokağa çıkamaz." dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 13:50
Özhaseki'den 'Mansur Yavaş' açıklaması: Yurt dışında böyle bir adam aday değil, sokağa çıkamaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, ATO Congresium'daki Ankara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı çalışmalar ve Ankara'da yapılması gereken projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Uzlaşı kültürünün şehirleri ayağa kaldırma hususundaki önemine değinen Özhaseki, belediye başkanlarının, milletvekili ve sivil toplum kuruluşları gibi dinamik unsurları yanına alarak her türlü yeniliği ve hizmeti şehirlerine getirebileceğini kaydetti.

Özhaseki, aday olarak katıldığı geçmiş yerel seçim süreçlerinde her zaman projeler ve icraatlar üzerinde konuştuğunu, başka konulara girmemeye özen gösterdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte ben yapacaklarımı söylerdim. İnsanlar da bunu değerlendirir veya şikayetlerini iletirdi. Böyle bir dönem geçirirdik. Ne yazık ki öyle olmadı. Yine ben son 10 güne girene kadar sadece projelerimi anlattım ve karşı tarafı da 'projeleri yok, işi bilmiyorlar' diye eleştirdim. Ancak 10 gün önce bir sanık sahtekarlığı çıktı ortaya, girmek zorunda kaldım. Emin olun yurt dışında böyle bir adam aday değil, vallahi sokağa çıkamaz."

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın "sahte senet" iddialarına yönelik halka yanıltıcı cevaplar verdiğini vurgulayan Özhaseki, Yavaş'ın hangi özelliğiyle 600 bin dolarlık iş yaptığını kamuoyuna açıklaması gerektiğini ifade etti.

"Ankara'yı turizmin de başkenti yapmalıyız"

ATO Başkanı Gürsel Baran da Ankara'nın savunma ve medikal sanayisinin merkezi durumuna gelerek ülke ekonomisinde ve ihracatında çok önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi.

Ankara'nın sağlık turizminde de başkent olması gerektiğini belirten Baran, "Özellikle çevre ilçelerimiz termal turizm cenneti olabilecek potansiyele sahip. Sağlıkta çok iyi bir yere geldik, Ankara'yı sağlık başkenti yapma gayretindeyiz." diye konuştu.

Baran, yeni dönemde kongre ve fuar merkezleriyle, şehir merkezinden havaalanına raylı ulaşımın Ankara için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:50
  1. Kayseri
  2. Mehmet Özhaseki
  3. ATO Congresium
  4. Ankara
  5. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlerinde çıkan yangını söndürmek isteyen çift hastanelik oldu
    1. Evlerinde çıkan yangını söndürmek..
    2. ’Eğitimde Yerlilik ve Evrensellik’..
    3. Rusya’da metro istasyonu saldırısının..
    4. Perran Kutman'ın annesi vefat etti |..
    5. "İhracata hep birlikte odaklanmamız..
    6. Üniversiteli Şeyma tabutundaki..
    7. Venezuela halkı elektriğin yanı sıra..
    8. Başakşehir'den sürpriz transfer atağı!..
    9. Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Semineri
    10. BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan..
    11. MHP ve AK Parti’den ortak teşekkür..
    12. "Halkın avukatı, idareye de yol..
    13. Başkent'in kalbi, hayallerin..
    14. Somali’de patlama: En az 5 ölü, 25..
    15. Erdoğan, CHP'li adayın tepki..
    16. "Bundan sonra teröristler değil dağda..
    17. Başkan Alemdar öğrencilerle bir araya..
    18. Soylu: Bunu yapmazsam millet beni linç..
    19. Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankaragücü,..
    21. Çetin Nazik kimdir? | MHP Kars..
    22. Başkan Şahin’den belediye personeline:..
    23. Silivri’deki 2 defineci için "Gömü..
    24. İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan..
    25. Bakan Dönmez: ’’Akdeniz’de oldubittiye..
    26. CASE, paletli ekskavatör serisinden..
    27. MHP lideri Bahçeli'den tarihi..
    28. İspanyol Bakan soruyu duyunca..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Meral..
    30. Nevşehir AK Parti adayı Rasim Arı “..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak