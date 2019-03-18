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Özhaseki'den Mansur Yavaş açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlere sayılı günler kaldığını ve Yavaş'ın "sahte senet" iddialarına konu olduğunu belirtti.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:12
Özhaseki'den Mansur Yavaş açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'la ilgili iddialara ilişkin, "Ortada bir define var, bunu bölüşürken kavga çıkmış, benim anladığım bu." dedi.

Çukurambar'daki bir otelde Türk Hukuk Enstitüsü Derneği üyeleriyle bir araya gelen Özhaseki, konuşmasına Çanakkale şehitlerini anarak başladı.

Özhaseki, Çanakkale'de 104 yıl önce olduğu gibi Haçlı seferleri ve onlara karşı mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Yerel seçimlere sayılı günler kaldığını ve seçim çalışmalarına projelerini anlatarak devam ettiğini ifade eden Özhaseki, Yavaş'ın ise "sahte senet" iddialarına konu olduğunu belirtti.

Özhaseki, "Ortada bir define var, bunu bölüşürken kavga çıkmış, benim anladığım bu." diye konuştu.

Definecilikle uğraşanların bunu bulmaları halinde mutlaka kavga ettiklerini kaydeden Özhaseki, doğru, makul ve helal işlerde bunların yaşanmayacağını sözlerine ekledi.

 

 

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:12
  1. Çanakkale
  2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
  3. Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası
  4. Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi
  5. Türk Hukuk Enstitüsü Derneği

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