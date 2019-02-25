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Özhaseki’den gençlere öğütler

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, 13.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:40
Özhaseki’den gençlere öğütler

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, 13. Ankara Kitap Fuarı’nda alışveriş yapıp, özellikle çocuklara kitaplar hediye etti. Bu yıl ilk kez oy kullanacak olan yaklaşık 500 Başkentli gençle de buluşan Özhaseki, burada da gençlere tavsiyelerde bulunup, “Şimdiden kendinizi tüm hayat şartlarına hazırlayın, çalışın” dedi.


Seçim çalışmaları kapsamında Başkent’i karış karış gezip, programlara katılan, vatandaşlarla buluşan, STK’lar ve esnaf odalarıyla bir araya gelen Özhaseki, hafta sonu mesaisinde de Ankaralılarla buluşmaya devam ediyor.


Cumhur İttifakı Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki’nin ATO Congresium’daki “Proje Tanıtım Toplantısı”na katılan Özhaseki, daha sonra yine aynı yerde düzenlenen Kitap Fuarı’nda da yüzlerce vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılandı. Fuardaki stantları gezen, kitapları inceleyen, yazarlarla konuşan ve imzalı kitaplarını alan Özhaseki, özellikle çocukların isteklerini kırmayarak hem fotoğraf çektirdi hem de çocuklara kitaplar hediye etti.


Kimi ziyaretçilerin istekleri doğrultusunda kitaplarını imzalayan, kimiyle fotoğraf çektiren, sohbet eden ve stantları tek tek gezen Özhaseki, daha sonra da Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda “AK Parti Demokrasi Buluşmaları - İlk Kez Oy Kullanacak Gençlerle Buluşma” konulu programa katıldı.


Burada kendisini alkışlarla karşılayan yaklaşık 500 gençle bir araya gelen Özhaseki, hem gençlerin sorularını cevaplandırdı hem de onlara tavsiyelerde bulundu.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katıldığı programda, gençlerin toplantıya ilgisi nedeniyle teşekkür eden Özhaseki, Başkent projelerine ilişkin gençlerin sorularını cevaplandırdı.


Gençlere yönelik projelerinden kısaca bahseden Mehmet Özhaseki, gençlere özellikle, “Sizler de geleceğe hazırlıklı olmak için çok çalışın. Önceliğiniz ders çalışmak olsun” öğüdünde bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:40
  1. kitap
  2. fotoğraf

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