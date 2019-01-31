Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması

CNN Türk'e konuk olan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Melih Gökçek ile ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi;

Kampanyamın bir parçası değil

''Melih bey benim kampanyamın bir parçası değil. Emekleri için eline sağlık ama tarzı benim tarzım değil, yönetim anlayışı ve üslubu benim tarzım değil.''

Özhaseki Mansur Yavaş ile ilgili ise ''Mansur beyi projesi yok diye eleştiriyorum, ama şahsı, kökeni ve memleketi konusunda benden tek kelime duyamazsınız.'' ifadelerini kullandı.