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Özhaseki'den "asfalt seferberliği" sözü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki:- "Bu sene itibarıyla asfalt seferberliği başlatıp her tarafa sıcak asfalt dökerek herkesin köyüne ulaşımı sağlayacağız. Su da kanal da asfalt da bizim sözümüz Allah'ın izniyle"

22 Mart 2019 Cuma 15:32
Özhaseki'den "asfalt seferberliği" sözü

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Bu sene itibarıyla asfalt seferberliği başlatıp her tarafa sıcak asfalt dökerek herkesin köyüne ulaşımı sağlayacağız. Su da kanal da asfalt da bizim sözümüz Allah'ın izniyle." dedi.

Özhaseki, partisinin Kalecik Seçim İrtibat Bürosu açılışında yaptığı konuşmada, belediye başkanlığı ve bakanlık yaptığı dönemlerde birçok eser ortaya koyduğunu ve belediyecilik konusunda tecrübeli olduğunu söyledi.

Şehirlere hizmet edecek kişilerin liyakatli olması gerektiğini belirten Özhaseki, AK Partili adayların titizlikle seçildiğini aktardı. Özhaseki, "Biz hizmet etmeye geliyoruz, kavgaya gelmiyoruz. Bizim kimseyle kavgamız yok. Geçmişimize bakın, hizmet dolu elhamdülillah." diye konuştu.

- "Su da kanal da asfalt da bizim sözümüz"

Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduktan sonra geniş çaplı çalışma yaptıklarını anlatarak ilçelerle ilgili de önemli projeleri olduğunu ifade etti. Kalecik projelerini paylaşan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Buraya gelirken doğal gaz şirketinin genel müdürü ile görüştüm. Dedim ki, 'Orada daha önce verilmiş sözler var. Bir kere daha bana söyleyin. Eğer diyorsanız ki biz Kalecik'e doğal gazı götüremeyiz, ben de çıkacağım diyeceğim ki şirket doğal gazı getiremiyormuş.' Yalan söyleyemeyiz, geldi geçti adamlar gibi değiliz biz. Gelecek yıl itibariyle burada doğal gazın temelini atıp bitireceklerine söz verdiler. Ben de size ilan ediyorum. Köylerimizin altyapı, su, kanal ve asfalt sıkıntısı olan olan yerleri var. Bu sene itibariyle asfalt seferberliği başlatıp her tarafa sıcak asfalt dökerek herkesin köyüne ulaşımı sağlayacağız. Su da kanal da asfalt da bizim sözümüz Allah'ın izniyle."

Özhaseki, iki yerde millet bahçesi projesi bulunduğuna işaret ederek Kızılırmak kenarında yapılacak rekreasyon alanıyla vatandaşların doğal ortamda vakit geçirmelerini sağlayacaklarını söyledi.

İstihdamla ilgili çalışmalarını da açıklayan Özhaseki, "Kırsal kesimi destekleme projelerimiz var. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimiz var ve onların önüne düşeceğiz. İşin, aşın bulunabilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

- "Türkiye ve Ankara halkı cevap bekliyor"

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın "sahte senet" iddialarına yönelik kamuoyunu yeterli derecede bilgilendirmediğini söyleyen Özhaseki, konunun eski olduğunu ve adaylık sürecinden sonra ortaya çıkan bir durum olmadığını anlattı.

Özhaseki, söz konusu dava ile ilgili kesinleşmiş bir Yargıtay kararı olduğunu aktararak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sahte senet, sahte imza. Adamı takip ediyor, adam da şikayet ediyor ve imzanın o adama ait olmadığı belli. Mahkeme karar veriyor ve diyor ki 'Mansur Efendi, sen bu senedi sahte hazırlamışsın.' Para cezası tam 500 bin liraya yakın. Yargıtay'a gidiyor ve kesinleşiyor. Buna cevap ver. Herkes cevap bekliyor. Türkiye ve Ankara halkı cevap bekliyor. Beyefendi basın toplantısı düzenliyor ve orada iki sayfa bildiriyi okuyor ama bir tek gazetecinin sorusuna cevap vermedi. Kendisine açılan davalarla ilgili sorulara cevap vermeden bırakıp kaçıyor."

Seçim bürosunun açılışının ardından Kalecik esnafını ziyaret eden Özhaseki, daha sonra Kalecik Stadyumu'nda antrenman yapan genç futbolcularla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Özhaseki'nin programlarına, AK Parti Kalecik Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör ile eski milli futbolcu Tanju Çolak da katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:32
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
  2. seçim 2019

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