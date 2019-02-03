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Özhaseki uyardı: Muhalefet her seçimde algı operasyonu yapıyor

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Keçiören’de düzenlenen AK Parti İl Toplantısı'nda yaptığı konuşmada muhalefetin her seçimde algı operasyonu yaptığına dikkat çekerek"Bir algı operasyonu ile 'Biz öndeyiz bak seçimi aldık, gidiyoruz haberiniz olsun' diye bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Kendi taraftarlarını ümitlendiriyorlar" dedi.

03 Şubat 2019 Pazar 14:31
Özhaseki uyardı: Muhalefet her seçimde algı operasyonu yapıyor

 Avukatlarla bir araya gelen AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, "Hanım, sabah programlara bakıyor canının istediklerine katılıyor canının istemediklerine katılmıyor. Avukatlar olunca bizim hanım da avukat 'Benim de gitmem lazım' dedi. 'Sonra birkaç tane daha program var' dedim. Beraber geldik iki avukat olarak" dedi.

"Algı operasyonu yapıyorlar"

Rakiplerinin her seçimde aynı algı operasyonunu yaptığını belirten Özhaseki, seçim kurullarına güvenmeyenleri eleştirerek, şöyle konuştu:

"Başka bir şey daha yapıyorlar. Geçtiğimiz iki üç seçim boyunca aynısını yaptılar. Bir algı operasyonu ile 'Biz öndeyiz bak seçimi aldık, gidiyoruz haberiniz olsun' diye bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Kendi taraftarlarını ümitlendiriyorlar. Sandığa doğru götürmek için motive ediyorlar. O akşam da tabi ki sandıktan çıkan gerçek yüzlerine vurunca başlıyorlar, 'Sandık güvenliği yoktu' diye. Kendi kendilerine anket yayınlıyorlar. Kendileri çalıyor, kendileri oynuyor. Yapmak istedikleri tek şey seçim akşamına bahane bulmak, orada yine yalanlar uydurmak. Sandık güvenliğinden başlayarak Yüksek Seçim Kurumu'na, il seçim ve ilçe seçim kurullarına bahane atmak. Ben de soruyorum şimdi herhangi bir ilçede seçimi kazandığınız zaman gidip, oradaki seçim kurulundan mazbatanızı alıyor musunuz? Bu oyunu bozacak olanlar da sizlersiniz. Sandıklara sahip çıkacak sizlersiniz. Biz sadece bize güvenen kardeşlerimizin bize oy veren kardeşlerimizin o helal oylarına talibiz. Başka bir milim dahi fazla oy istediğimiz yok. O helal oylarımıza da göz koymasınlar yeter, çalmasınlar yeter."

 

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 14:31
  1. Mehmet Özhaseki
  2. Ankara
  3. algı operasyonu
  4. seçim

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