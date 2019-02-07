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Özhaseki servis şoförleriyle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Altındağ Kültür Merkezi'nde servis şoförleriyle bir araya geldi

07 Şubat 2019 Perşembe 22:24
Özhaseki servis şoförleriyle buluştu

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Altındağ ilçesinde servis şoförleriyle buluştu.

Özhaseki, Altındağ Kültür Merkezi'nde Servisçiler Esnaf Odası üyeleriyle yaptığı toplantıda, şoförlerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ankara'daki servis şoförleriyle ilgili şikayet duymadığını belirten Özhaseki, "Birçok yerde şoför esnafımızla, taksici arkadaşlarla ilgili şikayetler duydum ama Ankara'daki esnaf arkadaşlarımızla ilgili şimdiye kadar hiçbir şikayet duymadım. Siz bizim yüzümüzün akımızsınız. Allah işinizi rast getirsin." diye konuştu.

Şoförlerin, servis plakası ihalesi açılacağına ilişkin iddialarla ilgili sorularını yanıtlayan Özhaseki, Ankara'da yeterli servis hattı bulunduğunu, herhangi bir ihalenin söz konusu olamayacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 22:24
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  3. Mehmet Özhaseki
  4. Özhaseki servis şoförleriyle buluştu

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