0553 313 94 23

Özhaseki seçim çalışmalarına Hacı Bayram'dan başladı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, ilçe adaylarıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra esnafı ziyaret etti - Özhaseki: - "Bismillah diyerek yola koyuluyoruz. Çıktığımız bu yolda Rabb'im bizleri utandırmasın, yaptığımız, yapacağımız güzel işlerde de bizleri muvaffak kılsın diye dua ediyoruz"

04 Ocak 2019 Cuma 15:14
Özhaseki seçim çalışmalarına Hacı Bayram'dan başladı

ANKARA (AA) - Seçim çalışmalarına Hacı Bayram'dan başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Bismillah diyerek yola koyuluyoruz. Çıktığımız bu yolda Rabb'im bizi utandırmasın, yaptığımız, yapacağımız güzel işlerde de bizi muvaffak kılsın diye dua ediyoruz." dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, partisinin ilçe adaylarıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada iyi niyetle yola çıktıklarını söyleyen Özhaseki, güzel projeler hazırladıklarını belirtti. Özhaseki, "Bismillah diyerek yola koyuluyoruz. Çıktığımız bu yolda Rabb'im bizleri utandırmasın, yaptığımız, yapacağımız güzel işlerde de bizleri muvaffak kılsın diye dua ediyoruz. Her şeyin başı bismillah, biz de bismillah diye başlıyoruz." dedi.

Daha sonra Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ne geçerek dua eden Özhaseki, gençlerle fotoğraf çektirdi.

Ardından Ulus esnafını ziyaret eden Özhaseki, bir çay ocağında simit yedi, çay içti. Özhaseki, bir esnaftan aldığı gözlemeleri halka dağıttı.

Özhaseki, sohbet ettiği bölge sakinlerinin sorunlarını da dinledi. Özhaseki'ye AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve ilçe belediye başkan adayları eşlik etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:14
  1. AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Özhaseki
  2. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lexus, ES modelinde çıtayı yükseltti
    1. Lexus, ES modelinde çıtayı yükseltti
    2. Faiz insan doğasına ve İslam'a aykırıdır
    3. İspanyol araştırmacılar kanserli..
    4. CHP Mersin ilçe belediye başkan..
    5. Binlerce kişi ölmüştü! Avrupa'ya sıçradı
    6. CHP Mersin belediye başkan aday..
    7. Fenerbahçe'nin devre arası kampı
    8. Gökhan Gönül'ün doğum günü kutlandı
    9. TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi
    10. Kasımpaşa büyük oynuyor!..
    11. Başkan Erdoğan, İmran Han'ı kabul etti
    12. "Ya tutarsa" diyerek başladı, günde..
    13. CHP Bursa Yıldırım İlçe belediye..
    14. Hepsiburada, elektronik kategorisi..
    15. Özhaseki seçim çalışmalarına Hacı..
    16. CHP'de adaylar belli oldu
    17. Bursaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    18. Binali Yıldırım, "İstanbul..
    19. ABD'ye açık rest! Savaş gemisi..
    20. Ribery, altın kaplama ete dünyaları..
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”