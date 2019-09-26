Özhaseki İstanbul depremi sonrası uyardı: Sağlıksız yapı stoğu temizlenmeli AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da meydana gelen 5,8’lik deprem sonrası yaptığı açıklamada, “Kentsel dönüşüm hızlandırılarak sağlıksız yapı stoğu temizlenmeli” dedi.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı sonrası artçı sarsıntılar da olurken, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki, vatandaşların ivedi bir şekilde evlerinin depreme dayanıklı olup olmadığını ölçtürmesini istedi. Dayanıklı yapılar inşa edilmeli ‘Deprem değil ihmalkarlık öldürür’ diyen Özhaseki, “Kentsel dönüşüm hızlandırılarak sağlıksız yapı stoğu temizlenmeli, depreme dayanıklı yapılar inşa edilmelidir” dedi.

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