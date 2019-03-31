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Özhaseki oyunu kullandı

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:- "Bundan sonra ortaya çıkacak sonuca herkesin saygılı davranması icap ediyor"- "Takdir milletin, millet ne derse o olur. Ona uygun şekilde bundan sonra davranıp, faaliyetlerimizi yürütürüz diye temennide bulunuyorum"

31 Mart 2019 Pazar 12:49
Özhaseki oyunu kullandı

ANKARA (AA) - Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Bundan sonra ortaya çıkacak sonuca herkesin saygılı davranması icap ediyor." dedi.

Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ve kızı Zeynep Özhaseki Yurt ve damadı Mehmet Salih Yurt ile Yenimahalle ilçesindeki Sofuoğlu İlkokulu'na geldi.

Kayıtlı olduğu 1031 numaralı sandığa giden Özhaseki, "hayırlı olsun" diyerek oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Özhaseki, bugün ülke için güzel bir gün olacağını söyledi.

Tüm parti temsilcilerinin ve adaylarının, kaza bela olmadan, büyük bir olgunluk içinde kampanyalarını sürdürdüğünü ifade eden Özhaseki, "Keşke bazı üzüldüğümüz şeyler olmasa diyoruz ama yine de ülkemizin herhangi bir yerinde çatışma olmaması, kan akmaması, bir kimsenin burnunun kanamamasını demokratik olgunluk olarak görüyorum. İnşallah ülkemizde bundan sonra da bu olgunluk içinde seçimler yapılır." diye konuştu.

Seçim çalışmaları sırasında herkesin söyleyeceğini söylediğini belirten Özhaseki, projelerini açıklayan adayların, kendilerine has kampanya dönemi yürüttüklerini bildirdi.

Özhaseki şöyle devam etti:

"Bundan sonra ortaya çıkacak sonuca herkesin saygılı davranması icap ediyor. Takdir milletin, millet ne derse o olur. Ona uygun şekilde bundan sonra davranıp, faaliyetlerimizi yürütürüz diye temennide bulunuyorum. Ankara'mız için de ülkemiz için de hayırlısı olsun diye temennide bulunuyorum. Cenabıhak bu ülkeye kötü gün göstermesin diye de dua ediyorum."

- Parti genel merkezinde takip edecek

Seçim sonuçlarını nerede takip edeceğine ilişkin soruya Özhaseki, oyunu kullandıktan sonra evine gidip, çocuklarıyla vakit geçireceğini söyledi. Seçim sonuçlarını parti genel merkezinde takip edeceğini dile getiren Özhaseki, kendisinin aynı zamanda AK Parti Yerel Seçimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü anımsattı.

Sadece Ankara'daki seçim sonuçlarını değil, Türkiye genelindeki seçim sonuçlarını da takip edeceğini belirten Özhaseki, "O sonuçları da alıp, arkadaşlarımızla değerlendireceğiz." dedi.

Özhaseki, seçim çalışmaları sırasında, 5 kilo zayıfladığının anımsatılmasına "Keşke daha fazla verebilseydik. Zaten vermek için uğraşıyoruz. Sabah kahvaltısını evde yaptıktan sonra akşama kadar bir maraton sürüyor. Arkadaşlar da tren saati yazmış gibi 13.00,14.00, 15.00, 16.00 program yazıyorlar. Gittiğimiz yerde insanları bekletmemek adına oradan oraya koşuyoruz, yemek de aklımıza gelmiyor." karşılığını verdi.

- "Ankara halkı bizi kucakladı, bağrına bastı"

Esnaf gezilerinin iyi olduğunu dile getiren Özhaseki, kuruyemişçilerin kendisine kuruyemiş ikramında bulunduğunu ve onunla idare ettiğini, akşamları da yemekli toplantılara katıldıklarını söyledi.

Seçim çalışmalarının çok keyifli geçtiğini bildiren Özhaseki, "Ankara halkı bizi kucakladı, bağrına bastı. Bir tek kötü sözle karşılaşmadık, oy vermeyecek insanlar bile çok nezaketli davrandılar. Karşı partili olduklarını söyleyip, teşekkür ettiler. Onlarla daha çok muhabbet edip, sarılarak ayrıldık. Bundan dolayı da keyifli ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

Ahu Özhaseki de seçim sonuçlarının millete hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, basın mensuplarına da emekleri için teşekkür etti.

Mehmet Özhaseki, daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.



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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:49
  1. Belediye Başkan adayı
  2. Mehmet Özhaseki
  3. Yerel Seçimler

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