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Özhaseki Ostim OSB yöneticileriyle buluştu

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:"Ankara'ya 55 bin kişilik spor kompleksini kazandıracağız. İnşallah birkaç ay içinde nasip olursa 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine bu kompleks yapılacak"

18 Ocak 2019 Cuma 14:36
Özhaseki Ostim OSB yöneticileriyle buluştu

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, başkente 55 bin kişilik spor kompleksi kazandıracaklarını bildirdi.

Özhaseki, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) idari binasında, OSB Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, Ankara'ya ilişkin projelerini anlattı.

Sanayinin önemini ve sanayicilerin sorunlarını bildiğini belirten Mehmet Özhaseki, "Bir ülkede üretim olmazsa, dışarıdan almaya alışırsanız ülkenin geleceği hususunda laf edemez ve büyük hayaller kuramazsınız. Gelişmeler takip edilmeli. Öyle bir çağ yaşanıyor ki gelişmeler çok hızlı. Bu değişimi anlamak ve algılamak başta hükümetlerin sonra iş adamlarının görevi." dedi.

Para yönetimini bilmenin belediyecilikteki önemine işaret eden Özhaseki, kamunun cebinden bir lira bile çıkmadan her işin yapılabileceğini söyledi.

Mehmet Özhaseki, 25 yıldır milli maç yapılmayan başkente yeni bir stat kazandıracaklarını belirterek, "Başkent diyoruz. Ticarette, sanayide, sağlıkta, turizmde başkente yakışan şampiyonlar liginde olmaktır. O yüzden Türkiye'nin en güzel stadyumunu burada yapmak zorundayız. İnşallah bunun ihalesini yapıp, Ankara'ya 55 bin kişilik spor kompleksini kazandıracağız. İnşallah birkaç ay içinde 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine bu kompleks yapılacak." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 14:36
  1. Mehmet Özhaseki
  2. OSTİM OSB

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