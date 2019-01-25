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Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazandı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin açtığı dava sonucunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 12 bin lira tazminata mahkum eden yerel mahkemenin direnme kararını onadı

25 Ocak 2019 Cuma 17:43
Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazandı

KAYSERİ (AA) - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde açtığı davayla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 12 bin lira tazminata mahkum eden yerel mahkemenin direnme kararını onadı.

Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, yazılı açıklamasında, Kılıçdaroğlu'nun, 23 Ekim 2010'da TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, Özhaseki ve bazı belediye daire başkanları ile meclis üyelerinin "kişilik haklarına tecavüz niteliğinde, şeref ve haysiyetlerine yönelik tahkir ve tezyif edici ithamlarla" hakarette bulunduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu aleyhine, Kayseri 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 20 Aralık 2010'da 100 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını ifade eden Savruk, şunları kaydetti:

"Yargılama sonunda CHP Genel Başkanı, manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, tazminat miktarını çok bulmuş, daha alt düzeyde tazminata hükmedilmesi gerektiğinden kararı iki kez bozmuştu. Kayseri mahkemesi, davalının TBMM'de yaptığı konuşmasının çok geniş kitle tarafından izlendiğini, davalının bir başka konuşmasından dolayı mahkemece verilen aynı miktar tazminatın aynı hukuk dairesince onandığını, çok yakın tarihte aynı eylem nedeniyle farklı tazminatların adalet anlayışına uygun düşmeyeceğini ifade ederek, önceki hükümde ısrar etmiş, bu nedenle dosya, Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna incelenmek üzere gönderilmişti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, incelemelerini tamamlamış, 15 Kasım 2018 günlü kararı ile oy birliğiyle ve kesin olarak direnme kararının onanmasına karar vermiş, karar bugün tarafıma tebliğ edilmiştir."

Savruk, Kılıçdaroğlu'nun 12 bin lira tazminat ödemesine ilişkin onama kararı üzerine, mahkeme masrafları, faiz ve avukat ücretiyle 27 bin liraya yaklaşan bedelin tahsili için icra işlemi başlatacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 17:43
  1. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. tazminat davasına onama

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