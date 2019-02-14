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Özhaseki, Kılıçdaroğlu’ndan aldığı tazminat ile Ankaralılara döner ziyafeti çekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan aldığı tazminatla Başkentlilere döner ziyafeti sunan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, ’’Savcılık kararıyla da söylemiş olduğu yalanların hepsini ispatlamış olduk’’ dedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:40
Özhaseki, Kılıçdaroğlu’ndan aldığı tazminat ile Ankaralılara döner ziyafeti çekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan aldığı tazminatla Başkentlilere döner ziyafeti sunan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, ’’Savcılık kararıyla da söylemiş olduğu yalanların hepsini ispatlamış olduk’’ dedi.


AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yaklaşık 25 bin TL tazminat aldı. Aldığı tazminatla Başkentlilere döner ziyafeti sunan Özhaseki, çok sayıda vatandaşın bir araya geldiği etkinlikte bir konuşma yaparak, ’’Hak, adalet önünde sonunda yerini buluyor. Kötülük yapanların yaptıkları kötülük yanına kalmıyor. Adalet yerini buluyor ama kötülerin kötülüklerini ispatladığımız bir bir ortaya çıkmış oldu’’ ifadelerini kullandı.


’’Savcılık kararıyla da söylemiş olduğu yalanların hepsini ispatlamış olduk’’


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mecliste yaptığı bir konuşmaya değinen Özhaseki, şöyle devam etti:


’’Kemal Bey bir meclis konuşması yaptı. Aradan 8-9 sene geçti. Lafı Türkiye’de yapılan kötülüklere, yolsuzluklara getirip, 21 yıl belediye başkanlığı yapmış birisini suçladı. 25 yıllık kamu görevlisiyim. Belediye başkanlıkları yaptım, bakanlık yaptım, genel başkan yardımcısıyım. En ufak bir hatamız olmadığı gibi bir ceza da almadık. Yapılan iftira neticesinde Türk hukuk tarihinde iki kez savcılar bir araya geldiler. Bu nedir diye incelediler. Oy birliğiyle ikisinde de Kılıçdaroğlu’nun söylediği her şey yalan, her şey iftira diye karar verdiler. Fakat orada bir algı operasyonu devam etti. Yaklaşan seçimler boyunca aynı yalanları devam ettirdiler. Deniz Bey’in yerine gelen adam durmadan yalan söylüyor. Ben ömrümde bu kadar yalancı bir adam görmedim dedim. Bunu üzerine Kemal Bey beni savcılığa şikayet etti bana hakaret ediyor diye. Bende savunmamda sözümün arkasında olduğumu söyledim ve yalanları sıraladım. Savcılığa da savunma olarak bunu verdim. Savcı bey inceledi. Benim doğru söylediğime karar verdi ve sonra soruşturmaya gerek kalmadığını, benim haklı olduğumu söyledi. Yani savcılık kararıyla da söylemiş olduğu yalanların hepsini ispatlamış olduk.’’


’’Hizmet etmek dürüst ve namuslu adamların işidir’’


Siyasetin dürüst adam işi olduğunu kaydeden Özhaseki, ’’Hizmet etmek de dürüst ve namuslu adamların işidir. Ankara için ortaya koyduğumuz projeler de ortada. Ancak biraz keyif olsun, biraz kötüler belli olsun diye kazandığımız yeni davayla ilgili sizlere Ankara döneri ikram etmek istedik. Keşke bunlar söylenmese ve keşke kamu görevi yapan insanlar üzülmese. Keşke Kemal Bey de kendine dürüst bir yol izlese. Basın mensubu arkadaşlar soruyorlar, Kemal bey evini satıyormuş bu tazminatları ödemek için diye. Evini satmamasının çok basit bir yolu var. Yalan söylemeyecek, kimseye iftira atmayacak, kimsenin onuruyla oynamayacak. O zaman evini satmak zorunda kalmaz’’ şeklinde konuştu.


Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özhaseki, Meral Akşener’in Iğdır’la ilgili yaptığı bir konuşmaya ilişkin gelen soruya,’’Sadece Iğdır yok ki. Onlarca yer var. Oralarda bu jesti bekliyoruz. CHP’nin arkasına takılmasın. HDP’nin olduğu yerde CHP’yle iş birliği yaparken Meral hanım onlara takılıp arkalarından gitmesin. Tabii ki Iğdır da masada. Diğer illeri de görüşüyoruz. Birçok yerde belki MHP’li arkadaşlarımız, bazı yerlerde de belki de biz çekeceğiz. Oradaki temel hedefimiz belli. Şunu bütün Türkiye biliyor ki, PKK’nın izni olmadan, bazı yerlerde kolay kolay kimse ne adaylık ilan edebilir ne de ortaya çıkabilir. Bunu herkes biliyor. O zaman neden sadece Iğdır’ı bir sembol gibi söyleyip, suç bastırır gibi tavra giriyorlar. HDP’nin oyunun 90-95 olduğu yerler var asıl. Onlarca yerde aynı tavrı bekleriz onlardan da’’ yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:40
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