Özhaseki, Hizmet-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kuruluna katıldı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Tüm Belediye ve Genel Hizmet Sendikası 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Mehmet Özhaseki konuşmasında Belediye çalışanlarının hakları çerçevesinde atılacak adımlara değindi. Bir dizi müjde verdi.

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Tüm Belediye ve Genel Hizmet Sendikası (Hizmet - İş Sendikası) 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, taşeron yasasına değindi. Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla Türk çalışma hayatının en büyük reformunu gerçekleştirdiğini anlatan Arslan, "2017 yılı sonunda kamuda çalışan ve kamu hizmeti yapan taşeron şirketlerdeki 1 milyona yakın arkadaşımız kamu işçisi oldular. Bu reformda emeği geçen isimlerden bir tanesi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mehmet Özhaseki’dir. Kendisine teşekkür ederiz. Biliyoruz ki Belediye Başkanı olduğunda da çalışanın hakkını gözetecek işçi kardeşlerimizin durumlarını daha iyiye taşıyacaktır” dedi.

Arslan, bir milyona yakın taşeron işçinin kamu kurumları ve yerel yönetimlerde sürekli işçi kadrolarına geçirildiğini hatırlatarak, "Ancak, çoğunluğu KİT’lerde çalışan 80 bin civarında taşeron işçisi arkadaşımızın sorunları, çıkarılan kararnameye rağmen hala çözülememiştir, kadrolarına kavuşamamışlardır. Bu durum, çalışma hayatımızın en radikal reformu olarak değerlendirdiğimiz taşeron işçiliği düzenlemesini gölgelemiştir. Bu sorunun da, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Bakanlarımız ve Ak Parti Yöneticilerinin duyarlı yaklaşımlarıyla çözüleceğine inanıyoruz. Kadroya geçen çalışanların ücret ve sosyal hakları, 696 sayılı KHK gereğince geçiş tarihinden önce Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan ve yürürlük süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, altışar aylık dönemler halinde yüzde 4 olarak belirlenmiştir" dedi.

Aynı şekilde, kadro kapsamı dışında olan işçilerin ücret ve sosyal haklarının ise, ihale sözleşmeleri ve yetkili sendikaların yaptığı toplu iş sözleşmeleri ile belirlendiğini belirten Arslan, "Bu kapsamdaki işçilerin, toplu iş sözleşmeleri halen, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır. Bu ücret zamları ve sosyal haklar, Yüksek Hakem Kurulu tarafından 2016 yılındaki enflasyon verilerine göre belirlenmiş olup, 2018 Yılı enflasyonun (TÜFE) yüzde 20.30 olması nedeniyle tekrar gözden geçirilmesinin gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, artan enflasyon karşısında eriyen ücretlerimizde ve sosyal haklarımızda en az enflasyon oranında (yüzde 20,30)

artış yapılmasını talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Asgari ücretin Türkiye gerçeklerine uygun bir anlayışla, gerçek bir asgari yaşam ücreti olduğu bir ülke istediklerini anlatan Arslan, "İş kazalarının iş cinayetlerine dönüştüğü şantiyeler, tersaneler, barajlar ve madenleri görmek istemiyoruz. İş kazaları sonucu emekçilerin hayatını kaybetmediği çalışma

ortamları istiyoruz. Cadde ve sokaklarında terör ve şiddetin olmadığı, anaların gözyaşı dökmediği, şehit haberlerinin ocaklara düşmediği bir ülke istiyoruz" diye konuştu.

Hizmet - İş Sendikası 13.Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda coşkuyla karşılanan İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki sendika üyelerinin yoğun alkışları arasında çıktı kürsüye. Özhaseki, “Hiçbir çalışanı partisinden, mezhebinden dolayı işten çıkarmadım" diye konuştu.

Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizim mücadele ettiklerimiz beytülmalde gözü olanlar” dedi. Özhaseki şöyle devam etti: "Hırsızlık yapan varsa beytülmalde gözü olan varsa onlarla mücadele ederim, ettim de. Bir kere grev yapılmadı. Davullu zurnalı anlaşarak ve herkesin gönül hoşluğu içinde toplu sözleşmelerimizi yaptım.Huzur olunca ortaya iş çıkıyordu. Bütün bunlara sonuna kadar riayetle devam ettik. Siz eğer samimiyetle hak gözeterek çalışırsanız, iyi niyetli olursanız Allah elinizdeki bütçeyi de bereketlendiriyor. Son 15 yılda bütün ihaleler canlı yayınlandı. İhale odasına internet kurdurdum kim ihaleye girip yüzde kaç kırımla alınıyor ihale herke izliyordu bu milletin bütçesi zaten. Millet bütçesinin nerelere kullanıldığını bilmek durumunda ben emanetçiyim sadece. Beytülmalden eski bir hırka aşıran cennet kokusu duyamaz. Bu hadisi duyup beytülmale nasıl yan gözle bakılır."

Özhaseki, belediye çalışanlarına müjdeler verdi

Belediyelerde çalışanların sıfatı ve statüsüyle ilgili karmaşanın olduğunu vurgulayan Özhaseki, Belediye personeli için atacağı adımlara dikkat çekti. Özhaseki, "Belediye şirket işçilerinin tediyeleri 26 gün üzerinden ödeniyormuş, 52 gün üzerinden ödenecek. 5 bin üzerinde memur çalışan var. Sosyal denge tazminatı yüzde 50 ödeniyormuş, yüzde 100 ödenecek" dedi.

Mehmet Özhaseki Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde hayata geçen, taşeron yasına ilişkin yürüttüğü çalışmalara da değindi. “Sağ olsun Çalışma Bakanlığımız Belediye ve Özel İrade İşçiliği hususunda görüşlerimize itibar etti” şeklinde konuştu.

Konuşmasına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan’ı olduğu ilk gün yaşadıklarına değinen Özhaseki, “önceliğimiz çalışanların alın teri” dedi ve şöyle konuştu: "Kayseri Belediye Başkan’ı seçildikten sonra Bismillah dedim işe başladım. İlk iş muhasebeciyi çağırdım yanıma kasada ne kadar para olduğunu sordum. 800 milyon para olduğunu söyledi.14 milyar çalışanların maaş ödemesi vardı. Benim için öncelik çalışanların maaşlarıdır. Personel evine ekmek götürecek bir ödemesi vardır, onu yapacaktır dedim. Borç bulup ilk iş maaşları ödedi. Başkanlığım süresince bir gün bile işçi kardeşlerimizle itilafa düşmeden bir gün bir saat maaşlarını geciktirmeden ödeme hassasiyetimiz vardı. Ben tek başıma hizmet etmiyorum ki biz proje koyuyoruz ortaya ağabeylik ediyoruz birlikte hayat geçiriyoruz. İşçilerimizin emeğini inkar edemeyiz. Onların emeğinden kar edemeyiz. Küçük göremeyiz. Maaşı 3 gün sonra aslın diyemeyiz öyle bir şey olamaz."

"Mansur Yavaş, tarife ile projeyi ayırt edemiyor"

Yaklaşan yerel seçimler öncesi toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelip istişare etmeye hassasiyet gösteren Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, rakibim dediği Muhalefet Partisi Adayı Mansur Yavaş ile Proje konuşamadıklarını söyledi. Mansur Yavaş’ın tarife ve proje ayrımı yapamamasından dem vurdu. Özhaseki, "Ankara için proje hazırladık 11 başlıkta altına da imza atık dağıttık. Kitapçıkta ticarette, sanayide ne yapacaksınız? Kültürde sanatta ne yapacaksınız söyleyin dedik. En güçlü rakibimizden bir proje kitapçığı göremedik. Ne yapacaksın dediğimizde su parasını indireceğiz diyor. Mustafa Tuna Başkan yaptı. Ne yazık ki proje ile tarifeyi karıştıran bir rakiple karşı karşıyayız. Arkadaşlar, ekmek parası, otobüs fiyatları bir tarifedir. Sübvanse eder zararına eder indirirsin 2 dakikalık Belediye Meclis işi. Yakında Gerede’den su geliyor elektrik masrafından kurtuluyoruz başkan yüzde 30 geri çekti. Adaysın ya proje bitti mi? Ankara’yı nereye taşıyacağından Dünya Başkentleri ile nasıl yarışacağından söz etmiyor" şeklinde konuştu.