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Özhaseki Geredeliler ile buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki:- "Belediyeler aslında o şehirde yaşayan insanların ya önünü açar, işlerini geliştir, şehri büyütür ya da yaptıkları icraatlarla şehri geriye doğru götürür"

25 Ocak 2019 Cuma 14:10
Özhaseki Geredeliler ile buluştu

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Belediyeler, aslında o şehirde yaşayan insanların ya önünü açar, işlerini geliştirirler, şehri büyütür ya da yaptıkları icraatlarla şehri geriye doğru götürür." dedi.

Özhaseki, Gerede Kültür Ve Yardımlaşma Derneği'nin, Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlediği organizasyona katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Ankara ve Altındağ için gerçekleştireceği projeleri anlatan Özhaseki, şimdiye kadar projelerinin hepsini yaptığını ve bundan sonra da bu birikimle çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Özhaseki, "Belediyeler aslında o şehirde yaşayan insanların ya önünü açar, işlerini geliştirir, şehri büyütür ya da yaptıkları icraatlarla şehri geriye doğru götürür. Belediye başkanının ufku varsa, şehri ileri taşıyacak projelere imza atıyorsa o şehir büyür ve gelişir. Ancak tam tersi bir durum varsa o şehrin işi zor." diye konuştu.

Siteler bölgesine ulaşımın kolaylaşacağını belirten Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sitelerde yapılması gereken işlerin başında ulaştırma var. Projeler üzerinde çalışıldı. Kesinlikle raylı sistemin oradan geçmesi lazım. İmalathanelerimizin yakın zamanda oradaki arkadaşlarımızı dükkan sahibi yapacak şekilde bir ortamın sağlanması lazım. Buna öncülük edebiliriz. Bunu defalarca yapmış bir kardeşinizim. Zaten sanayi siteleri kurulurken maliye bakanlığının tebliği ile arsa sıfıra yakın bir bedelle veriliyor. Sonra TOKİ ile vadeli olarak anlaşıp, sitelerde dükkanlar yapıldığında herkes zaman içinde taksitleri ödeyerek, koca koca işletmelerin sahibi olabilirler."

Belediyecilik geçmişine değinen Özhaseki, "Benden önce Kayseri'de 3 dönem CHP'li belediyecilik vardı. Maaşlar ödenemiyordu. İşçilerin birçoğu işe gelmiyordu ve bankamatik memurları etrafı sarmıştı. Şimdi kasaları para ile dolu bir belediye var." dedi.

Programın sonunda katılımcılarla fotoğraf çektiren Özhaseki'ye, 'Gerede ibriği' hediye edildi.

Özhaseki'ye, AK Parti Ankara Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı ile Gerede Kültür Ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cafer Alagöz eşlik etti.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:10
  1. AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Özhaseki

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