Özhaseki esnaf ve işçilerle buluştu

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti, gazi bir kent burası. Böyle bir şehirde belediye başkanı olmak elbette bir insana, bir faniye hayatta rastlayabileceği en büyük onurdur." dedi.

Özhaseki, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ostim Yıldız Oto Sanayi esnafıyla bir araya geldi. Seçim çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgi veren Özhaseki, belediye başkanlığının bir meslek olmadığını ve başkanlık yapacak kimsenin bazı disiplinleri bilmesi gerektiğini anlattı.

Özhaseki, belediyecilikte para yönetimi ve şehirciliğin çok önemli olduğunun altını çizerek "25 seneye yakın kamu hizmetim var. Ömrüm belediyecilikle, şehircilikle geçti. Bu işleri bilmeyen adamların iş başına geldiğini, yanlış yatırımlar yaptığını görünce içim yanıyor." diye konuştu.

Ankara'nın başkent olmasından dolayı kendisi için büyük önem arz ettiğini belirten Özhaseki, "Ankara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti, gazi bir kent burası. Böyle bir şehirde belediye başkanı olmak elbette bir insanın, bir faninin hayatta rastlayabileceği en büyük onurdur." ifadelerini kullandı.

Hazırladıkları projeleri dünyayı takip ederek ortaya koyduklarını ifade eden Özhaseki, şöyle devam etti:

"Her işin başı iyi niyet. Siz iyi niyetliyseniz ve Allah için yola çıkmışsanız, emin olun işleriniz rast gidiyor. Eğer iyi niyet bozukluğunuz varsa Allah elinize ayağınıza dolaştırıyor. Bunu hayatımızda çok gördük ve onun için önümüzün açık olduğuna, bu güzel işleri yapacağımıza inanıyoruz."

- İşçilerle öğle yemeği

Ziyaretleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi halk ekmek çalışanlarıyla da bir araya gelen Özhaseki, öğle yemeğini işçilerle yedi. Özhaseki, yemek sonrası yaptığı konuşmada, Güneydoğu'daki terör operasyonlarının ardından Bakanlığı döneminde şehirleşme konusunda bölgeye yapılan hizmetleri anlattı.

FETÖ'nün İslam'ı kullanarak halkı kandırdığına vurgu yapan Özhaseki, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Onların gerçek yüzlerini aslında Cumhurbaşkanımız 2013 yılında gördü. Dershanelerin kapatılmasıyla başlayan bir tartışma vardı. 17-25 Aralık'tan sonra partide yaptığı bir toplantıda hepimize şunu söyledi: 'Eğer bu feto denen adama birazcık sempatiyle bakan birisi varsa benim partimden defolsun gitsin, gözüm görmesin bunları" dedi. 'Eğer milletvekili ise istifa etsin' dedi.' 15 Temmuz'da bunların gerçek yüzünü bütün millet gördü. İslam namına söylediklerinin hepsi yalanmış."

- "MHP ile şehir pazarlığı yapmıyoruz"

Türkiye'nin geçmişte içinden geçtiği sıkıntılı sürecin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşuyla atlatıldığını dile getiren Özhaseki, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Özhaseki, Cumhur İttifakı kapsamında MHP ile gerçekleştirilen seçim çalışmalarına değinerek şunları kaydetti:

"Aylardır MHP ile görüşmeleri sürdüren bir kardeşinizim. Hiçbir şekilde MHP ile seçim pazarlığı yapmıyoruz, öyle bir şey asla olmadı. Ama istiyoruz ki özellikle Güneydoğu ve Doğu'da PKK'ya müzahir adamlar iş başına gelmesin. Bu taraflarda da FETÖ'ye yakın adamlar iş başına gelmesin. Yıllardır Türkiye'de ideolojik belediyeciliğin yapıldığını ve hizmetin olmadığını, torpillilerin dolduğu dönemleri biliriz. Bu kötülüklere kapı açmayalım diye beraberce çalışıyoruz."