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Özhaseki duyurdu! AK Parti'de iki ilçeye atama yapıldı

AK Parti'de iki ilçeye atamalar gerçekleştirildi. Çubuk İlçe Başkanlığına Erhan Kuşcu, Çamlıdere İlçe Başkanlığına ise Osman Erkan Parmaksız atandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:50
Özhaseki duyurdu! AK Parti'de iki ilçeye atama yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından partisince Ankara'nın Çubuk ve Çamlıdere ilçelerinde yapılan atamaları duyurdu.

Özhaseki, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın tensipleriyle, yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda Çubuk İlçe Başkanlığına atanan Erhan Kuşcu ve Çamlıdere İlçe Başkanlığına atanan Osman Erkan Parmaksız'ı tebrik ediyorum. Teşkilatlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:50
  1. Ankara
  2. ak parti
  3. Çubuk İlçe Başkanlığı
  4. Çamlıdere İlçe Başkanlığı

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