Cumhuriyet gazetesi Özhaseki'ye tazminat ödeyecek

Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet gazetesinin 16 Mayıs ve 2 Haziran 2018 tarihli nüshalarında "Ne istedilerse vermişler, ne istedilerse almışlar" başlığı altında müvekkili Mehmet Özhaseki'yi hedef alan, maksatlı ve kötü bir algı oluşturma amaçlı haberler yayımladığını belirtti.



Söz konusu asılsız haberlerde, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, tamamen yasal usul ve şartlara riayet ederek ihale verme olgusunun, Özhaseki'yi FETÖ ile ilişkilendirme vesilesi yapıldığını ifade eden Savruk, belediyece yapılan ihalelerle terör örgütü mensuplarının desteklendiği yönünde uydurma, asılsız ve maksatlı haberler verilerek algı operasyonu yaratılmaya çalışıldığını kaydetti.



Haberden dolayı Cumhuriyet gazetesi hakkında Kayseri 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2018/255 E. Sayılı dosya ile manevi tazminat davası açtıklarını hatırlatan Savruk, şu bilgileri verdi:



"Yapılan yargılama sonunda, haberin asılsızlığı ve kötü amaçlı olduğu tescillenmiş ve talebimiz mahkemece kabul görmüş, 10 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren faizi, mahkeme masrafları ve avukat ücretiyle birlikte davalı gazeteden tahsiline karar verilmiştir. Tekzip yazımızı yasaya uygun şekilde yayınlamayan gazete hakkında İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan ceza davası devam etmektedir. Ayrıca gazete yetkililerinin hakaret suçundan dolayı yargılanmaları için Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat edilmiş olup, soruşturma halen sürmektedir. Aynı gazetenin müvekkilim hakkında değişik tarihlerde yayımladığı diğer asılsız, maksatlı ve yalan haberleriyle ilgili manevi tazminat davamız ise Kayseri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/319 sayılı dosyası ile devam etmektedir. Davalar sonuçlandıkça kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."