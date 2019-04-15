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Seçim 2019 Sayfası

Özhaseki Başkan Palancıoğlu’nu ziyaret etti

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

15 Nisan 2019 Pazartesi 17:07
Özhaseki Başkan Palancıoğlu’nu ziyaret etti

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Melikgazi Belediyesine her gelişinde duygulandığını ama yine her zaman gurur ile andığını ifade eden Özhaseki, Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Melikgazi Hizmet ve yatırımlarının artarak devam edeceğini ve yine her zaman referans belediye diye örnek gösterileceğini söyledi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’yi başkanlık girişinde karşılayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak 1994 yılında başlanılan hizmet ve yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ve bugün bu başarının temelinde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’nin harcı bulunduğunu söyledi. Ziyarete Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamerve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da iştirak etti. Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Mehmet Özhaseki; “Kayseri hizmet belediyeciği ile gönül belediyeciğini birlikte uygulayarak en güzel yatırım ve hizmetleri sunmuştur. Sonuç itibari ile her zaman seçimlerde yüksek oy oranları ile halkımız tarafından onanmıştır. Bugün Melikgazi Belediye Başkan Mustafa Palancıoğlu, yüzde oranı ile nüfusu 500 bin geçen belediyelerde ilk üçüncü sırada bulunması bunun en güzel göstergesidir. Her seçimde artan sorumluluğumuzun farkındayız. Allah sizlere de kolaylık versin. Bu süreç içerisinde, biz de Kayseri’nin ve Kayseri belediyelerin Ankara tarafında üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” diye konuştu.


Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’da ziyaretten duyduğu onuru ve memnuniyeti dile getirerek, “Bakanlarımız, milletvekillerimiz, valimiz ve yerel yönetimler olarak her zaman destekçimiz olduğu gibi Kayseri’ye yakışır ve örnek yatırım ve hizmetleri hep birlikte şehrimize hizmet edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 17:07
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