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"Özhaseki, Ankara'nın çok rahatlıkla teslim edilebileceği biridir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Mehmet Özhaseki Ankara'nın çok rahatlıkla teslim edilebileceği bir şahsiyettir" dedi.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:59
"Özhaseki, Ankara'nın çok rahatlıkla teslim edilebileceği biridir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Eğer gerçekten hizmet anlamında diyorsak, Mehmet Özhaseki, belediye başkanlığı konusundaki geçmişi, tecrübesi ve bakanlık yapmış alanla ilgili olarak, kendi partisinde tüm belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve çok önemli görevlerde bulunmuş. Yani Ankara'nın çok rahatlıkla teslim edilebileceği bir şahsiyettir." dedi.

Gölbaşı'nda bir işletmede düzenlenen toplantıda konuşan Karakaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin önemine değindi.

Millet İttifakı'nı eleştiren Karakaya, "(Ankara seçimlerini alırsak, Ankara'ya daha fazla hizmet ederiz) demiyorlar. Böyle bir iddia yok. Ne var? 'Cumhurbaşkanlığını ve Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetini tartışmaya açarız. Seçim isteriz, vermiyorsanız sokağa ineriz.' Tehdit bu, çok açık. Kimse bu seçimi genel yönetimden ayrı düşünmüyor. Bir şeyin aracı olarak düşünüyorlar. Bu beka sorunu değil de ne? Türkiye'yi bir yönetim krizine, yönetim sorununa, tartışmasına götürmenin kime ne faydası olacaktır? Dolayısıyla bu seçimler beka seçimidir." diye konuştu.

 

Karakaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin önemine de vurgu yaptı.

Seçim sürecinde konunun hizmet yarışından çıkarılarak, tamamen ideolojik bir yarışa çekildiğini, bunu kimlerin yaptığının ise bilindiğini dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:

"Bir yönetim krizi yaşamadan, sorunların sağlıklı bir şekilde çözümünü sağlamak ve mevcut sistemin yerleştirilmeye çalışıldığı bu süreçte Türkiye'de başka tartışmaları ortaya çıkaracak tercihlerde bulunmamak lazım. Bu anlamda Ankara sembolleşti. Ankara, Ahmet'in, Mehmet'in belediye başkanı olması değil, eğer gerçekten hizmet anlamında diyorsak, Mehmet Özhaseki, belediye başkanlığı konusundaki geçmişi, tecrübesi ve bakanlık yapmış alanla ilgili olarak, kendi partisinde tüm belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve çok önemli görevlerde bulunmuş. Yani Ankara'nın çok rahatlıkla teslim edilebileceği bir şahsiyettir."

Cumhur İttifakı'nın MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek ise ittifak olarak hem Ankara'da hem de Gölbaşı'nda seçimlerden zaferle çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

Toplantıya, MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldız, MHP Gölbaşı Belediye Meclisi üyesi adayları, ilçe teşkilatı mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:59
  1. Ak Parti
  2. Ankara
  3. Gölbaşı
  4. Mevlüt Karakaya
  5. MHP
  6. Ramazan Şimşek

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