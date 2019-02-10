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Özhaseki Ankara'daki Kırşehirliler ve Kayserililerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:- "Cenabıhak şahittir ki ne benim ne yavrularımın boğazından bir milim haram geçmedi"

10 Şubat 2019 Pazar 20:34
Özhaseki Ankara'daki Kırşehirliler ve Kayserililerle buluştu

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Cenabıhak şahittir ki ne benim ne yavrularımın boğazından bir milim haram geçmedi." dedi.

Mamak ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Kırşehirliler Federasyonu ile Buluşma" programına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki hizmetleri anlattı.

Özhaseki, "Şehri bir yerden aldık bir yere taşıdık. 21 senenin sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'ya gelmemi isteyince insanların huzuruna çıktım önce helallik istedim. Cenabıhak şahittir ki ne benim ne yavrularımın boğazından bir milim haram geçmedi elhamdülillah." ifadesini kullandı.

Ankara'da gerçekleştirecekleri projelerin bir kısmını paylaşan Özhaseki, raylı sistemin Mamak'a geleceğini, ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında evleri yıkılan vatandaşların evlerini 5 yıl içinde teslim edeceklerini dile getirdi.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaklaşık bin 400 belediye başkan adayını üç ay boyunca birlikte belirlediklerini söyledi.

Bir taraftan ittifak görüşmelerini sürdürdüğünü, bir taraftan da iş başına gelecek adayları bulmak için çalıştığını anlatan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile adayları belirlerken, o kişinin "el emin" sıfatını taşıması, ehliyet ve liyakat sahibi olması ve vatandaşa güler yüzle hizmet vermesi gibi üç vasfa dikkat ettiklerini vurguladı.

Programa, AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse de katıldı.

- Özhaseki Kayserilerle de bir araya geldi

Özhaseki, ayrıca Kayseri Dernekler Federasyonu tarafından bir otelde düzenlenen programa da iştirak etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde Ankara'yla ilgili imar planlarına yönelik yaptığı çalışmaları aktaran Özhaseki, "Aylarca emek verip pafta pafta çalışıp Ankara nereye doğru gelişecek, konutlar nerede olacak, iş yerleri nerede olacak, bağlantı nasıl sağlanacak, yeşil alanlar ile ormanlar nerede olacak, korunacak alanlar neresi birebir çalışıp pafta pafta inceleyip bu olmaz, bu doğru, bu doğru yanlış diyerek imza atan ben varım. Benden başka kimse yok ki, benden daha iyi kimse bilemez burayı." diye konuştu.

Özhaseki, daha sonra Kayseri Dernekler Federasyonu üyeleriyle bir süre sohbet etti. Etkinliğe, Ankara Milletvekili Barış Aydın, AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen ile çok sayıda vatandaş katıldı.



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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 20:34
  1. Ak Parti
  2. Kırşehirliler Federasyonu ile Buluşma
  3. Mehmet Özhaseki

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